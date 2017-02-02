Ayia Napa cinayetinin iki zanlısından biri, yasak bölge ihlalinden aldığı cezayı tamamlayarak cezaevinden çıktı, diğerininse cezasını tamamlamasına kısa bir süre kaldı.

Ayia Napa’da İngiliz vatandaşı George Law cinayetinin zanlısı olarak aranan ve cinayetten 5 gün sonra Kıbrıs’ın kuzeyine yasadışı yoldan girmeye çalışırken tutuklanan M.A, 3 ay cezası sonrasında serbest bırakıldı. M.A, “cinayetten yargılanmak” üzere güneye teslim edilmedi. Polise yakın kaynaklar, söz konusu kişinin Türkiye’ye ihraç edildiğini belirtirken, çelişkili açıklamalar nedeniyle zanlının akıbeti hakkında net bilgi alınamıyor.

Cinayet zanlılarının yargılanması ve adaletin yerini bulması için İngiliz Yüksek Komiseri’nin “KKTC Hükümeti”, İngiltere Dışişleri Bakanı’nın ise Cumhurbaşkanı Akıncı düzeyinde yardım istediği öğrenildi.

Ayia Napa’da İngiliz vatandaşı George Law cinayetinin zanlısı olarak aranan ve cinayetten 5 gün sonra Kıbrıs’ın kuzeyine yasadışı yoldan girmeye çalışırken tutuklanan M.A, 3 ay cezası sonrasında serbest bırakıldı. M.A, “cinayetten yargılanmak” üzere güneye teslim edilmedi. Cumhurbaşkanı Başbakan’a konuyla ilgili MEKTUP yazdı ama yanıt gelmedi… Hükümet SUS PUS!..

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın cinayet zanlılarının yargılanması için hükümetin atmayı düşündüğü adımların ne olduğunu sorduğu, ancak Başbakan’dan henüz bir yanıt almadığı da belirtildi.

Hükümet konuyla ilgili açıklama yapmazken, ne Başbakanlık, ne de İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Kutay Aslım, “Kayıtlara bakma lazım, ben sizi ararım” derken, İçişleri Bakanlığı Özel Kalemi Muslu Akgüney’e vasıtasıyla ulaşılan İçişleri Bakanlığı’dan da bilgi alınamadı.

Başbakanlık Basın Müdürü Aslım: “Kayıtlara bakma lazım, ben sizi ararım”

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Kutay Aslım, “Kayıtlara bakma lazım, ben sizi ararım” derken, İçişleri Bakanlığı Özel Kalemi Muslu Akgüney’e vasıtasıyla ulaşılan İçişleri Bakanlığı’dan da bilgi alınamadı.

İhraç edildi mi? KKTC’de mi?

Cinayetinin zanlısının serbest bırakılmasından sonra yaşamını KKTC’de sürdürdüğüne dair tahminler olsa da, bu yöndeki iddialar resmi makamlarca doğrulanmadı.

Polise yakın kimi kaynaklar ‘Askeri yasak bölgeyi ihlal’ suçundan 3 ay hapislikle mahkum edilen Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı M.A’nın bu ay içinde ülkeden ihraç edildiğini belirtti.

KKTC’ye yasa dışı yollardan askeri bölgeyi ihlal ederek girmekten yargılanan ve hakkında 1 yıl mahkumiyet kararı verilen S.A ise halen cezaevinde. S.A'nın cezası Haziran 2017'de bitiyor.

Cumhurbaşkanı Başbakana sordu…

Cinayet zanlılarından birinin serbest kalması sonrasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Başbakan Özgürgün’e bir mektup yazdığı ve cezasını tamamlamasına çok az bir süre kalan ikinci mahkumun akıbeti hakkında bilgi istediği öğrenildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren kaynaklara göre; Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Özgürgün’e gönderdiği yazıda, adaletin tecellisine hizmet edecek kararların acilen alınmasının büyük önem taşıdığı kanaatinde olduğu ve bu konuda ilgili diğer makamlarla gerekli istişarenin tamamlanarak, hükümetin atmayı düşündüğü adım konusunda kendisine bilgi verilmesini istedi.