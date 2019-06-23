Hükümet ‘Maraş adımı’ dedi, yurttaş ‘hayat pahalılığı’na işaret etti

Bakanlar Kurulu kararı ile ortaya atılan ve bir biri ardına açıklamalarla gündem olan ‘Maraş’ın aksine Hükümet’ten ‘hayat pahalılığı ve ekonomi’ye ilişkin adım beklediğini dile getiren yurttaş, ‘Önce ekonomi’ dedi.

Son günlerde hükümet yetkililerinin gündeme taşıdığı Kapalı Maraş konusu ile ‘ekonomik sıkıntı’ gerçekliğinden uzaklaşılması yurttaşın tepkisine neden oldu. Yurttaş, “Ülkemizde git gide büyüyen ekonomik kriz var, her şey daha da zamlanırken, olmayacak işlerle gündem meşgul ediliyor” dedi.

Yurttaş, Maraş konusunun, hükümetin tek başına alabileceği bir karar olmadığını hatırlatarak, “Siyasi ve ekonomik anlamda çöküş içindeyiz. Her şeyi daha kötü yapacak adımlar atılmamalı. Hükümet, öncelikle ekonomi sorununa odaklanmalı” şeklinde konuştu.

Vatandaşın 2018’in başlarından beri hayat pahalılığından ciddi bir şekilde etkilendiğini belirten yurttaşlar, bunun hala aşılamadığını hatırlattı.

Gündeme taşınan tartışmaların sonunun gelmeyeceğini ve bu şekilde asıl sorunların çözümsüz kaldığını söyledi.

Yurttaşlar, “Bu, sondaj olayından sonra ‘biz de Maraş’ı açabiliriz’ tehdididir. Arkası boş laflarla gündem meşgul edilmemelidir. Kıbrıs Türk halkının tek başına alamadığı bu kararda, farklı ülkeler söz hakkı alarak tehditte bulunmamalıdır” diye anlattı.

Yurttaş ne dedi?

Cengizhan Topacı: “Hükümetin halkın ekonomisini kalkındırmaya odaklanması gerekir”

“Bu tartışmaların sonucunda yine olan bizlere olacaktır. Yine her şeye ambargo ve zam gelecektir. Zaten dövizle mücadele verirken, hükümetin halkın ekonomisini kalkındırmaya odaklanması gerekir. Bu sadece bizim alacağımız bir karar da değil. Halk kriz içindeyken, bir de siyasi kriz yaratılmamalıdır. Bunlar boş bir tartışmadır. İki büyük devletin, birbirlerine sondaj ve Maraş tehdididir. ”

Raif Yıldırım: “Halk iki yıldan fazladır dövizle nasıl yaşayacağının mücadelesini veriyor”

“Böyle bir konu ülkemizin hiç gündeminde değildi. Bu aslında bizden büyük devletlerin bu topraklar üzerindeki hak kavgasıdır. Birbirlerine tehdit savurmak için çıkan tartışmalardır. Halk iki yıldan fazladır dövizle nasıl yaşayacağının mücadelesini veriyor. Böyle bir durumda, çok daha kritik konular varken gündemi meşgul etmek yanlıştır.”

Salih Gürler: “Siyasi olarak bizi bir krize götürecek adımlar atmamalıyız”

“Ben Elyeliyim ve senelerdir Lefkoşa’da yaşıyorum. Şu anda gündemi meşgul eden tartışmalar, aslı astarı olmadan konuşulan şeylerdir. Siyasi olarak bizi bir krize götürecek adımlar atmamalıyız. Ülke olarak şu anda en büyük sıkıntımız ekonomidir. Hükümetin de artık bu soruna odaklanması gerekir”

Meryem Akgöz: “Ülkedeki en büyük sorun gerek okul, gerek ulaşım ve ihtiyaçta yaşanan hayat pahalılığı”

“Ailemle birlikte Surlariçinde yaşıyorum. Bir genç olarak, ülkedeki en büyük sorunun gerek okul, gerek ulaşım ve ihtiyaçta yaşanan hayat pahalılığı olduğunu düşünüyorum. Son günlerde yetkililerin tartıştığı durumdan çok fazla haberdar değilim. Ancak bunun, KKTC’nin tek başına yapabileceği bir şey olmadığını düşünüyorum. Hükümet öncelikle halkın refahını düşünmeli”

Seqacuwia Sayid Balle: “Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına, siyasi bir gönderme yapmak için konuşuluyor”

“Babam Belçikalı, annem ise Türk. Çok uzun zamandır Lefkoşa’da yaşıyorum. Son günlerde yetkililerin yaptığı açıklamaları herkes gibi ben de takip ettim. Ancak sonuç alınılacak bir konu gibi görülmüyor. Yıllardır böyle bir şey konuşulmazken, gündem birden bire Maraş oldu. Bence bu daha çok, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına, siyasi bir gönderme yapmak için konuşuluyor”

İsmet Abbasoğlu: “Hükümetin halk odaklı çalışmalarda bulunması gerekir”

“Kıbrıslı bir genç olarak, ülkemizin şu an ekonomik olarak çok zor bir durum içinde olduğunu biliyorum. Bu durum göz önünde bulundurulursa, hükümetin halk odaklı çalışmalarda bulunması gerekir. Bizim ekonomik olarak hiçbir şeye gücümüz yok”

Kenan Mehmet: “Hükümetin, insanların asıl sorunlarını göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerek”

“Avustralya’da doğup büyüdüm, ailem ise Kıbrıslı. Kıyaslamam gerekirse, orada, yanlış görülen bir şeye anında müdahale edip onarıyor ve düzeltiyorlar. Bizim ülkemizde bu yok. Örneğin on senelik pasaport 40 sterlinken, bizim ülkemizde 1000 TL. Böylesine hayat pahalılığı ülke insanlarını çok zor durumda bırakıyor. Bu yüzden hükümetin, insanların asıl sorunlarını göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerek.”

Hülya Kırdağ: “Ekonomik kriz yaşarken, bu konunun gündeme taşınmasını mantıksız buluyorum”

“Doğma büyüme Lefkoşalıyım. Kapalı Maraş’ın bizler için önemi çok büyük. Tabii ki bu konunun konuşulmasını isteriz. Ancak ülkemizin tek başına bunu yapacak gücü olduğunu düşünmüyorum. Ekonomik kriz yaşarken, bu konunun gündeme taşınmasını mantıksız buluyorum”

Mehmet Ali Falhan: “Çok dikkatli bir şekilde karar alınmalıdır”

“Herkesin gözü üzerinde olan bu konuda, çok dikkatli karar alınmalı, daha dikkatli adım atılmalı ve hata yapılmamalıdır. Ülkemizin şu süreçte hata yapma şansı çok yoktur. Siyasi ve ekonomik olarak kritik bir dönemdeyiz”