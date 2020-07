“Hükümet İmar Planı’nı yayınlamayarak bölgeyi belirsizlik içine itmiştir”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Mağusa, İskele, Yenboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmasını talep etti.

Birlik’ten yapılan açıklamada, “Mağusa İskele Yenboğaziçi İmar Planı, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve/veya kişisel menfaatlerin toplum menfaatlerinin önüne geçmesinden dolayı bir türlü gerekli irade gösterilip neticelendirilememektedir. Gelinen aşamada hükümet, söz konusu İmar Planını yayınlamayarak bahse konu bölgeyi belirsizlik içine itmiştir” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Takriben 3 yıldan beri çalışmaları devam eden “Mağusa İskele Yenboğaziçi İmar Planı (GİYİP)” 30 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen Birleşik Kurul’da onaylandığı planlama makamı tarafından yazılı olarak KTMMOB’ye bildirilmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Geride kalan yaklaşık sekiz aylık süreçte hiçbir ek çalışma yapılmadığı gibi, İmar Planının resmi gazetede yayınlanması da mevzuata aykırı olarak engellenmektedir. Görülen odur ki tüm ilgili tarafların toplantı tutanaklarıyla da sabit asgari müştereklerde üzerinde uzlaştığı İmar Planı, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve/veya kişisel menfaatlerin toplum menfaatlerinin önüne geçmesinden dolayı bir türlü gerekli irade gösterilip neticelendirilememektedir. Gelinen aşamada hükümet, söz konusu İmar Planını yayınlamayarak bahse konu bölgeyi belirsizlik içine itmiştir.

Süreç içerisinde 1-14 Ocak 2020’de yaratılan belirsizliğin sonuçları ortadayken son olarak 15 Temmuz 2020’de bir kez daha hükümetin yarattığı kaos ve belirsizliğin geri dönülemez zararları ve telafisi imkansız sonuçları karşılaşmadan, ortadan kaldırma mücadelesi verilmektedir. Öte yandan içinden geçilmekte olan gergin ortam da mahkeme huzurunda devam etmekte olan ve ara emir kararı verilmiş bir dava olduğu bilindiği halde açıklama yaparak bu dönemde belediyelere müracaat etmeyi normalleştirmek kabul edilebilir bir durum değildir. Bunların yaşanmaması ve her sektör için belirsizliğin ortadan kalkması gerekmektedir ki bu da ancak İmar Planının yayınlanmasıyla mümkün olacaktır.

Hatırlatmak isteriz ki KTMMOB, hukukun üstünlüğüne inan ve yapılacak her türlü imar çalışması sürecinin yasalara uygun olarak yürütülmesi için gereken her türlü hassasiyeti bugüne kadar gösterdiği gibi bugünden sonra da gösterecektir. Yıllardır plansızlığın bedelini ödeyenlerin ve sonuçlarını her gün yaşayan toplumun, İmar Planının yayınlanması için vakit kaybetmeden eyleme geçmesi gerektiği inancındayız. Yaşamakta olduğumuz bu süreç hükümet, muhalefet, bölge belediyeleri, örgütler ve toplum için tercihler ve sonuçları bakımından çok önemli bir sınav niteliğinde olduğunu da bir kez daha tüm kamuoyuna duyururuz.”