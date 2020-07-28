“Hükümet antidemokratik, temel, hak ve özgürlüklere saygılı olmayan bir anlayışa sahip”

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, LİMAN-SEN ve HTKS, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na aykırı şekilde ülkeye girişlerde halk sağlığını tehlikeye sokacak uygulamalar yapılması nedeniyle hava ve deniz limanlarında başlatmış oldukları grevin Bakanlar Kurulu tarafından yasaklandığını, ardından Başbakan Tatar’ın kendilerini görüşmeye çağırdığını hatırlatarak, bu yaklaşımın, “UBP-HP Hükümetinin antidemokratik, temel, hak ve özgürlüklere saygılı olmayan bir anlayışa sahip olduğunun göstergesi olduğunu” ileri sürdü.

Sendikalar bugün yaptıkları ortak açıklamada, dün Başbakan’ın çağrısıyla gerçekleştirilen toplantının, devlet kontrolündeki karantina merkezleri dışında bir çözümün sağlıklı ve güvenli olmayacağı yönündeki kararlı duruşlarını sürdürmeleriyle uzlaşı sağlanmadan tamamlandığını belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli’nin konunun otellerin sorumluluğunda olduğunu, taahhüde uyulmaması halinde ilgili oteli kapatacağını söylediğini ifade eden sendikalar, toplantının tamamlanmasından bir saat sonra PCR testi pozitif çıkan bir şahısın kaldığı otelden kaçtığını anımsattı.

6 sendikanın açıklamasında, bu olayın sendikaların ne kadar haklı olduğunu açıkça gösterdiği ifade edilerek, Salık Bakanı Ali Pilli’ye ilgili otele ne gibi bir yaptırım uygulayacağı soruldu.

Açıklamada, “Bizler toplum sağlığı yanında ekonominin de çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Tekrardan kapanma sürecine girilmemesi için sağlıklı ve güvenli bir açılımın gerekli olduğunu belirtirken, halkın sağlığını tehlikeye atacak her türlü uygulamaya karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi vurgularız” denildi.