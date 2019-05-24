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Hristofyas, “kritik ancak stabil”

Hristofyas, “kritik ancak stabil”

 Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunda küçük bir iyileşme olduğu, haber verildi.

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 Lefkoşa'nın güneyinde Kıbrıs Genel Hastanesi yoğun bakım servisinde, 20 Mayıs’tan beri solunum cihazına bağlı tutulan Kıbrıslı Rum eski liderinden  Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunda küçük bir iyileşme olduğu, haber verildi.
Haravgi, ciddi solunum yetmezliği yaşayan Hristofyas’ın, “kritik ancak stabil” olarak nitelendirilen sağlık durumunda gözlemlenen  küçük iyileşmeyi özel doktoru Mihalis Minas’ın dün akşam RİK’e açıkladığına işaret etti.
Habere göre  Minas  Hristofyas’ın artık zaman zaman solunum cihazına gereksinim duymadan nefes alabildiğini söyledi.

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