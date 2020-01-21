“HP sepeti güncelliğini kaybetti”

CTP milletvekili Salahi Şahiner de “hayat pahalılığını belirleyen ürün sepetinin güncelliği” konusunda konuştu.

Hayat pahalılığının belirlenmesinin ve enflasyon oranının belirlenmesinin çok zor bir görev olduğunu belirten Şahiner, bu süreçte yapılan işler ve atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Bu rakamların ne kadar önemli olduğuna işaret eden Şahiner, bu rakamların kamuoyunun beklendiği gibi olmamasına da değinerek bu konunun incelenmesi gerektiğini söyledi.

Şahiner, ürün sepetinin nasıl oluşturulması gerektiğiyle ilgili bilgi vererek, İstatistik Kurumu’nun buradaki rolü ve yıllık bazda belirlenmesi gerekenlere de örnekler verdi.

Bu sepetteki ürünlerin tüketim alışkanlıklarının yıllar içinde değişebileceği göz önünde bulundurularak belirlenmesinin önemine işaret eden Şahiner, şu an kullanılan sepetin 4 yıl önce belirlendiğini hatırlatarak “Hayat pahalılığını belirlemede kullandığımız sepet güncelliğini kaybetmiştir” dedi.

Şahiner, devletin açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, sepetin bugünden başlayarak yenilenmesi için çalışma başlatılması gerektiğini söyledi.

Töre: “Kıbrıs Türkü büyük bir özgürlük ve güvenlik içinde”

Töre, “Özgürlük güvenlik ve egemenlik” başlığıyla yaptığı konuşmasında, müzakerelerin yıllardır devam ettiğini, Kıbrıs Türkü’nün TC garantörlüğünde büyük bir özgürlük ve güvenlik içerisinde olduğunu belirtti.

“O kadar özgür ki TC’nin işgalci olduğunu söyleyebiliyor” diyen Töre, bölgede yaşanan sıkıntılara değinerek Libya’ya ilgili içinde bulunulan durumu değerlendirdi.

Töre, KKTC’nin de-facto durumunu tüm dünyanın bildiğini ve bunun aksine bir adım atılamayacağını, TC’nin iş birliği anlaşmaları yapmamış olsaydı yaşanabileceklere örnek vererek, TC’nin bu adımlarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Deniz yetki alanları, yapılan anlaşmalar ve atılan adımlarla ilgili bilgi veren Töre, bölgedeki gerginliklerin sadece Kıbrıs konusunda çözüm sağlayarak giderilemeyeceğini kaydetti.

Hamzaoğulları: “Balıkçılara sigortaları ödenerek yaşam şansı verilmeli”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, geçmişte farklı günlerde toplanan Genel Kurul’a işaret ederek Bakanlar Kurulu’nun perşembe günleri yapılmasının mesaiyle uyumlu olması nedeniyle tercih edildiğini, istenirse yeniden bu yönde karar alınabileceğini kaydetti.

Hamzaoğulları, 331 balıkçının doğrudan gelir desteğinden yararlandığını ancak sadece 64 balıkçının sigortasını yatırdığını söyledi.

“Sosyal Sigortasını ödeyen balıkçılar” konusunda konuşan Hamzaoğulları, geçmişte yetkililere balıkçılarla ilgili sorduğu sorular ve aldığı cevapları sıralayarak, balıkçılara verilen doğrudan gelir desteği hakkında bilgi verdi.

Hamzaoğulları, balıkçıların yaşadığı sıkıntılara ve kuzey denizinin zorluklarına değinerek, bu balıkçıların sigortalarının ödenerek yaşam şansı verilmesini istedi.

Sucuoğlu: “Katkıya hazırız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da Hamzaoğulları’nı yanıtlamak üzere kürsüye gelerek dün bu konuyla ilgili uzun bir toplantı yaptıklarını belirterek, en kısa sürede balıkçıların bir birliğe sahip olmasını temenni etti. Sucuoğlu, bu sektördeki kişilerin yatırımlarını yapamadıklarını ve emeklilik yaşı gelince de sorun yaşandığını tespit ettiklerini kaydetti.

Yerel iş gücünü desteklemek açısından bu insanları desteklemek için çalışma yaptıklarını, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çözüm üreteceklerini kaydeden Sucuoğlu, yerli işgücüne katkı yapılması noktasında hemfikir olduklarını belirtti.

Hayvancı ve çiftçiyle görüştüklerini, en kısa zamanda da balıkçılarla görüşmek için davet göndereceğini belirten Sucuoğlu, gerçekten bu hizmeti yerine getirenlere katı yapmakta kararlı olduklarını söyledi.

Özyiğit: “Anayasa değişiklikleri halka detaylı anlatıldıktan sonra referanduma gidilmeli”

Meclis’te son güncel konuşmayı TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Referandum ve Anayasa değişiklik önerileri” başlığıyla yaptı.

Özyiğit bugüne kadar anayasada yapılan değişikliklere örnek vererek 2014 yılında değişiklik için gidilen referandumun kabul edilmediğini hatırlattı.

O dönemde halka gerektiği şekilde anlatılamayan değişikliklerin yerel seçimlerin gölgesinde kaldığını söyleyen Özyiğit, anayasada niye değişiklik yapılması gerektiğini örneklendirdi.

Kıbrıs konusunda da süreç değerlendirmesi yapan Özyiğit, anayasa referandumunun başka konularla ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını, bu değişiklik önerilerinin geniş çerçevede ele alınarak müstakil şekilde yapılmasını istediklerini anlattı.

Özyiğit, bu değişikliklerin komitede değerlendirilerek halka detaylı anlatılıp referanduma gidilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından önceden iletilen yazılı soruların cevapları okundu; ardından da Genel Kurul toplantısı sona erdi.

Meclis bir sonraki toplantısını önümüzdeki Pazartesi yapacak.