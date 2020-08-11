“HP bu partizanlıkla nasıl koltukta oturuyor”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partizan istihdamlara tepki gösterdi, “Kalifiye elaman ihtiyacı varken alınmıyor, sözleşmeli veya geçici bir sürü kişi işe alındı” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Arıklı “Bu geminin batmakta olduğunu ne zaman anlayacaksınız” dedi.

Kamuda çalışanların sayısının 19 bin, kamudan maaş çekenlerin sayısının 80 binin üzerinde olduğuna işaret eden Arıklı “AB’de kamuda çalışanların ortalaması % 2.7’dir. Bu oran KKTC’de % 20’dir. Seçim döneminde partizanca istihdam yapmaya devam ediyoruz. UBP’yi anlıyorum ama HP’yi anlayamıyorum. Bu partizanlığa nasıl dayanıyorsunuz, o koltukta nasıl oturuyorsunuz?” şeklinde konuştu.

“MHP milletvekiline kötü muamele yapıldı”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’den gelen MHP Milletvekili’nin COVID-19 testinin pozitif çıkması ile ilgili Meclis Genel Kurulunda konuştu, söz konusu vekilin kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti.

Arıklı, vekilin Türkiye’ye döndüğünde testinin negatif çıktığını savundu “İlgili şahıs Türkiye’de bazı hastanelerde 3-4 test yaptırdı, hepsi negatif çıktı” dedi.

“(Sağlık çalışanları) bir milletvekiline nasıl muamele edeceğini bilmek zorundadır” diyen Arıklı “Sosyal medyada hastanın kimliğinin deşifre edilmesi doğru mu? Hani hasta hakları?” diye konuştu.