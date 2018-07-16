Hosteller -2

Onur Erdoğan

Hosteller yazımızın ilkinde Hostel’in ne olduğu, içinde neler bulunduğu ve neden tercih edildiklerini anlatmaya çalışmıştık. Bu hafta da konuya devam ediyor, temizlik, güvenlik, yemek gibi başlıkları anlatmak istiyoruz;

HOSTELLERDE TEMİZLİK

Hostellerde toplu bir şekilde konaklama olduğu için temizlik konusunda tereddüt yaşansa da sanılanın aksine temiz yerlerdir. Konaklamanın ucuz olması yüzünden eski, bakımsız şehir otellerindeki gibi kirli, eski şeyleri kullanacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Her gün odalar, tuvaletler, banyolar ve ortak kullanım yerleri temizlenir. Çarşaflar, havlular, nevresimler her müşteriden sonra yenilenir. Belki lüks bir oteldeki gibi pahalı bir yatak çarşafında yatmazsınız ama tertemiz bir yatak çarşafında yatmanız garanti.

Genelde hostellerde çarşaf, nevresim ve yastık kılıfı yatakların üzerinde hazır halde olur. Bazılarında ise hostele giriş işlemleri yapılırken yıkanmış, ütülenmiş bir nevresim takımı, bir duş havlusu ve bir el havlusu verilir. Kendinize güzel bir yatak seçip, hazırlarsınız.

HOSTELLERDE GÜVENLİK

Hosteller yine sanılanın aksine çok güvenilir yerlerdir. Artık kullanımı iyice yaygınlaşan güvenlik kameraları neredeyse her hostelde standartlaştı. Odalarda kişi sayısına göre kilitli dolaplar ve kıyafetler için açık dolaplar bulunur. Para, pasaport, telefon gibi özel eşyalar istenildiği takdirde hostelde bulunan kişiye özel kilitli kasalara konulabilir.

Hosteller ipsiz, sapsız yoldan geçen birinin çantasını atıp konaklama yaptığı bir yer değildir. Hostellerde de ana giriş kapıları önünde resepsiyon bulunur. Kalmak isteyenlerin pasaport veya kimliklerinin fotokopisi alınır ve kayıt yapılır.

HOSTELLERDE YEMEK

Hostellerin genelinde kahvaltı yoktur. Ama son yıllarda Amerikan kahvaltısı dedikleri kızartılmış ekmek ve reçel, hosteller arasında yaygınlaşıyor. Sabah, taze ekmek, birçok reçel çeşidi ve ekmek kızartma makinası mutfağa konulur ve uyanan kendi ekmeğini kızartıp, reçelini sürüp yer. Tabii kahvaltıdan sonra kendi bulaşığınızı yıkamak kaydıyla.

Hostellerde yukarıda belirttiğim gibi mutfak bulunur. Mutfakta bulaşık bırakmadıktan ve çevreyi rahatsız etmedikten sonra istenilen her yemek yapılabilir. Hostelin bahçesi varsa bahçe, bahçenin vazgeçilmezlerinden biri de mangal olur. Dışarıdan malzemeleri alıp, mangalı kullanmak ücretsizdir.

Hostellerde genelde çay ve kahve ücretsizdir. Ya salonda ya da mutfakta bulunan çay kahve köşesinde gün her saat çay ya da kahve içebilirsiniz. Bir de hostellerde soğuk içecek dolabı bulunur. Bunların içindeki kola, meşrubat, bira ve o yöreye has alkollü içecekler ekstra ücrete tabidir. İçeceklerden çok fazla kar amacı güdülmediği için fiyatlar neredeyse market fiyatlarındadır.

HOSTELLERDE BAĞLANTI

Hostellerin birçoğunda dünya çapında görüşme yapılabilecek telefonlar mevcuttur. Acil bir görüşme yapılması gerektiği takdirde kullanılabilir. Bunun dışında internet istisnasız her hostelde bulunur.

HOSTELLERDE TASARIM

Hosteller ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda düz standart yatakhaneler şeklindeyken, dünya çapında yaygınlaştığı için coğrafi özelliklere göre çok değişik tasarımlarla karşımıza çıkmaya başladı. Örneğin yerden tasarruf etmeye çalışan Japonlar Kapsül hostelleri kullanırken, Moğollar uçsuz bucaksız ovaların ortasında Ger dedikleri çadırları hostel olarak kullanıyor. Ruslar, Sovyet döneminden kalan dev binaların dairelerini hostel olarak kullanırken, rahat yaşamaya alışmış Filipinliler çatılarında havuz olan penthouse’ları hostel olarak kullanabiliyor.

Bunun yanında hostellerin turizm pastasından aldığı payın ve rekabetin artmasıyla birlikte hostellerin mimari güzellikleri oldukça çeşitlendi. Günümüzde hostelin hedef müşteri tarzına göre oldukça gösterişli hostellere rastlamak mümkün.

HOSTELLERİ NASIL BULABİLİRİM?

Hostelleri, http://www.booking.com , http://www.hostelbookers.com , http://www.hostelworld.com , http://www.hostels.com ve sayısı gün geçtikçe artan internet sitelerinden bulabilirsiniz. İnternetten bakmayı sevmem, gözümle görmem gerekir derseniz, gezeceğiniz şehrin en merkezine gidin. Şehrin büyüklüğüne göre çevrenizde bol miktarda hostel mutlaka bulursunuz.

NOT: Yazı çoğu yerde görülebilen standart hostel türleri için yazılmıştır. Yazıda da belirttiğim gibi ülkeye ve kültüre göre fiyatlarda, olanaklarda ve oda çeşitlerinde istisnai örneklerle karşılaşmak mümkün.