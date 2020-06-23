Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen Dükkân Açma, Sirkat ve Kasti Hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.S.I bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, zanlı M.S.I’nın Dükkân Açma, Sirkat ve Kasti Hasar meselelerine methaldar olduğunu söyledi. Polis, 13.06.2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa Gönyeli Yener Sokak üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin İlke Koçak'ın yapmış olduğu Koçak İç Giyim isimli iş yerinin kasasında bulunun 810 TL nakit paranın işyerinin açık olduğu bir esnada kimliği meçhul şahıslar tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, ayrıca 18-19.06.2020 tarihleri 21.30 - 09.00 saatleri arasında Lefkoşa Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Nevres Burcu'nun yapmış olduğu Burcu Restaurant isimli iş yerinin güneye bakan 75x45 ebatlarında açık vaziyette bulunan pencerenin üzerindeki sinek teli kimliği meçhul şahıs/lar tarafından yırtılarak kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratıldıktan sonra içeri girilip içeride bulunan Beko marka yazar kasa, içerisinde bulunan 178 TL ve kasanın alt kısmında bulunan 1 adet 1 lt'lik yeni rakı marka içkiyi sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, huzurunuzda bulunan meseleler ve farklı 2 benzer ile ilgili olarak 22.06.2020 tarihinde yapılan ileri soruşturmada konu meselelere zanlı M.S.I’nın da methaldar olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, meselelerin tahkikatının devam ettiğini söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.