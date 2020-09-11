Hırsızlık zanlısı cezaevine gitti

Göçmenköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı T.E.N, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Sultan Gizem Dönmez, olguları aktardı. Polis, zanlının İkametgâhtan sirkat ve Vahim Zarar suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 27.08.2020 tarihinde Lefkoşa Göçmenköy'de Ada Dorm Daire 2 Blok 18 adresinde ikametgâhın salonu içerisinde Lefkoşa'da sakin Sammy Lytan Wairagala ya ait 1 adet Beko marka 32 inç televizyonu sirkat ettiğini anlattı. Polis, zanlının güvenlik kameralarında yapılan kontrolde sirkat etmiş olduğu bir adet televizyonu çuval içerisine koyup çıktığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının 3 Eylül tarihinde dizüstü ile birlikte kaçmaya çalışırken kaçmasını önlemek isteyen yurt işletmecisi Ahmet Ekinci ve Mehmet Gürel'i darp ettikten sonra Mehmet Gürel 'in sağ el serçe parmağının kırılmasına Ahmet Ekinci'nin sol ayak bileğinde kırık oluşmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğrattığını belirtti. Polis, yasak statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.