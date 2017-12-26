Hırsıza 1 yıl, gözcüye 5 ay hapis cezası...

Mağusa’da 2017 yılı Eylül ayı içerisinde “Arslan Market” isimli iş yerine girerek sigara, puro ve para sirkat eden sanık Yerlan Seitov ile sanık Seitov’a gözcülük yapan sanık Maksatbek Kerim Uulu hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. “Dükkan açma”, “Sirkat” ve “Mülke tecavüz” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Seitov 1 yıl, sanık Uulu ise 5 ay hapis cezasına mahkum edildi. KKTC’de izinsiz olarak ikamet eden sanık Seitov ile Uulu’yu çalışma izinsiz olarak çalıştıran Salamis Bay Conti Otel’in yetkilileri ve direktörleri hakkında ise soruşturma başlatılmasına emir verilirken, eksik tahkikat yapıldığı gerekçesiyle polise de soruşturma açılmasına emir verildi.

Marketin önüne çarşaf gerip hırsızlık yaptı...

2012 yılında KKTC’ye eğitim amaçlı gelerek üniversiteye kaydını yaptıran ancak 2015 yılında kaydını sildirdikten sonra KKTC’de izinsiz ikamet etmeye başlayan sanık Yerlan Seitov ile yine 2016 yılında KKTC’ye eğitim amaçlı gelerek üniversiteye kaydını yaptıran ve 2017 yılında ise kaydını sildirdikten sonra KKTC’de izinsiz ikamet etmeye başlayan sanık Maksatbek Kerim Uulu tanışıp beraber yaşamaya başlamışlardı. Sanık Seitov, 9 Eylül 2017 tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren “Arslan Market” isimli iş yerine girerek hırsızlık yapmaya karar vermiş ve planını hayata geçirmek için levye, tornavida ve demir makası satın almıştı. Sanık Seitov akabinde “Arslan Market” isimli iş yerine girmeden önce ev arkadaşı olan sanık Maksatbek Kerim Uulu’yu uyandırıp kendisine yardımcı olması için ikna etmişti. 11 Eylül 2017 tarihinde saat 05:00’te sanık Seitov ile Uulu konu markete gitmiş ve sanık Seitov market önüne çarşaf gererek levye, tornavida ve demir makası ile marketin kapısını hasar vermeden açmıştı. Market kapısını açtıktan sonra markete giren sanık Seitov, içeriden 75 TL değerinde 6 paket sigara, 15 TL değerinde 2 adet puro, yazar kasanın çekmecesi ve içerisinde bulunan 200 TL parayı sirkat etmiş, sanık Uulu ise gözcülük yapmıştı. Mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatan polis 13 Eylül 2017 tarihinde aldığı bir bilgi üzerine sanık Seitov’u Mağusa’da faaliyet gösteren bir bet ofisinde tespit ederek tutuklamış, ardından ise sanık Seitov’un sanık Uulu’nun adını vermesi üzerine sanık Uulu da Salamis Bay Conti Otel’de tespit ederek tutuklamıştı.

Suçlu bulundular...

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanık Yerlan Seitov ile Maksatbek Kerim Uulu’yu aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulurak mahkum ettiklerini açıkladı. Yasada sanıkların mahkum oldukları “Dükkan açma” suçunun 7 yıla kadar, “Sirkat” suçunun 3 yıla kadar ve “Mülke tecavüz” suçunun ise 2 yıla kadar hapislik öngörüldüğünü belirten Sağer, “Dükkan açma” suçunun ne derece vahim ve ciddi olduğunun ön görülen cezadan açıkça görüldüğüne dikkatleri çekti. Sağer, KKTC’de yaşayan herkesin mülk elde etme ve geliştirme hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, mahkemelerin dükkan açma ve sirkat suçunu işleyenlere hoş görüsünün az olduğunu belirtti. Faaliyet raporlarına göre son 10 yılda dükkan açma ve sirkat suçlarının 7 kez Ağır Ceza Mahkemesi gündemini meşgul eden ikinci suç olduğunu belirten Sağer, konu suçların KKTC’de yaygın suçlar olduğuna bulgu yaptıklarını söyledi.

“Sanık Seitov, hayati ihtiyaçları için değil bet oynamak için hırsızlık yaptı...”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, olgulardan da görüleceği üzere sanıkların KKTC’ye okumak için geldiğini ancak bir süre sonra eğitimlerini yarım bıraktıklarını belirtti. Sanık Yerlan Seitov’un olay tarihinden 2 gün önce hırsızlık yapmaya karar verip gerekli malzemeleri satın aldığını belirten Sağer, akabinde sanık Maksatbek Kerim Uulu’nun gözcülük yapmasını sağladığını ifade etti. Sanık Seitov’un hırszılığı tek başına yaparak adeta profesyonel bir hırsız gibi konu suçu işlediğini belirten Sağer, sanık Seitov’un market önüne çarşaf gererek hırsızlık yapmasının ne kadar tehlikeli biri olduğunu gözler önüne serdiğini dile getirdi. Sağer, sanık Seitov’un olaydan 2 gün sonra bet ofisinde yakalandığını ve yapılan soruşturmada sürekli olarak bet oynadığının tespit edildiğini belirterek, sanık Seitov’un hayati ihtiyaçları için değil bet oynamak için hırsızlık yaptığının görüldüğünü söyledi.

Sanık Seitov’un suçu sanık Uulu’ya göre daha ağır...

Sanık Yerlan Seitov’un hırsızlık planı yaparken sanık Maksatbek Kerim Uulu’nun bu durumdan haberi olmadığını ve sanık Uulu’nun olay saatinden 2 saat önce sanık Seitov tarafından uyandırılarak suça dahil edildiğini belirten Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanık Seitov’un hırsızlık yaparken sanık Uulu’nun ise gözcülük yaptığını ancak sanık Uulu’nun kısa bir süre sonra pişman olup olay yerinden kaçtığını söyledi. Sağer, sanık Seitov’un konu suçun işlenmesinde daha aktif rol aldığını belirterek, sanık Seitov’un suçunun sanık Uulu’nun suçuna göre daha ağır olduğunu açıkladı.

Sanıklara hapis cezası, Salamis Bay Conti Otel ile polise ise soruşturma...

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanık Yerlan Seitov’u 1 yıl, sanık Uulu’yu ise 5 ay hapis cezasına mahkum ettilerini açıkladı. Sağer, ayrıca sanık Seitov’un 2015 yılından, sanık Maksatbek Kerim Uulu’nun ise 2017 yılı Mart ayından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini ve bu sürede her iki sanığın da Salamis Bay Conti Otel’de çalıştığının tespit edildiğini belirterek, Salamis Bay Conti Otel yetkilileri ve direktörleri hakkında “Çalışma izinsiz işçi çalıştırma” suçundan dolayı soruşturma açılmasına emir verirken, sanıkların gönüllü ifadelerinde çalışma izinsiz çalıştıklarını beyan etmelerine rağmen gerekli işlemi başlatmayan polis hakkında da soruşturma başlatılmasına ve bu emirlerin Çalışma Dairesi ile PGM’ye tebliğ edilmesine direktif verdi.