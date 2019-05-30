Hıfsiye Ruh: Anı yaşamak çok önemli
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Medya Emekçisi)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Öğretmen olmak isterdim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenebilme
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık, adaletsizlik, duyarsızlık
En büyük pişmanlığım… Geçmişe bugünden bakmayı sevmiyorum
En büyük sevincim… Oğlumun doğumu
Hayatımın dönüm noktası… YAŞADIĞIM KAYIPLAR
Beni en çok etkileyen yazar… Birçok yazardan çeşitli dönemlerde etkilenmişliğim var.
Başucumdaki kitap… Uzunca bir süredir makaleler
En keyif aldığım müzik… Duygu durumuma göre değişiyor. Rock, Türk sanat müziği, klasik müzik
En son izlediğim film… Bir komedi filmiydi ama adını inanın şimdi hatırlayamadım
Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı
Dolabımdaki en gereksiz şey… Kumaş pantolonlarım
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Etnik takılar
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Olaylara negatif bakış açım
Kendimde beğendiğim özellik… İnsan, doğa ve hayvan sevgim
Olmasa da olur… Milliyetçilik
Olmazsa olmaz… Ailem
En iyi yaptığım yemek… Çok iyi yemek yaptığım söylenemez. Bence makarna, çeşitli çorbalar, badadez kebabı
Hayalimdeki dünya… İnsanların birbirini ötekileştirmediği ve insanoğlunun doğanın efendisi olmadığı bilincinde olduğu bir dünya
Aşk benim için… Sevdiklerim, doğa, hayvanlar
Onunla çok tanışmayı isterdim… Öyle biri yok.
Görmek istediğim yer… Japonya
Mutlaka yapmak istediğim… Dalmak
Son olarak söylemek istediklerim… Yaş aldıkça ve aile büyüklerini kaybetmeye başladıkça anlıyorsunuz ki, anda kalmak ve anı yaşamak çok önemli. Sevdiklerinizle güzel anlar biriktirin.