Hıfsiye Ruh: Anı yaşamak çok önemli

(Medya Emekçisi)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Öğretmen olmak isterdim

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenebilme

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık, adaletsizlik, duyarsızlık

En büyük pişmanlığım… Geçmişe bugünden bakmayı sevmiyorum

En büyük sevincim… Oğlumun doğumu

Hayatımın dönüm noktası… YAŞADIĞIM KAYIPLAR

Beni en çok etkileyen yazar… Birçok yazardan çeşitli dönemlerde etkilenmişliğim var.

Başucumdaki kitap… Uzunca bir süredir makaleler

En keyif aldığım müzik… Duygu durumuma göre değişiyor. Rock, Türk sanat müziği, klasik müzik

En son izlediğim film… Bir komedi filmiydi ama adını inanın şimdi hatırlayamadım

Kendim için son aldığım şey… Ayakkabı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kumaş pantolonlarım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Etnik takılar

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Olaylara negatif bakış açım

Kendimde beğendiğim özellik… İnsan, doğa ve hayvan sevgim

Olmasa da olur… Milliyetçilik

Olmazsa olmaz… Ailem

En iyi yaptığım yemek… Çok iyi yemek yaptığım söylenemez. Bence makarna, çeşitli çorbalar, badadez kebabı

Hayalimdeki dünya… İnsanların birbirini ötekileştirmediği ve insanoğlunun doğanın efendisi olmadığı bilincinde olduğu bir dünya

Aşk benim için… Sevdiklerim, doğa, hayvanlar

Onunla çok tanışmayı isterdim… Öyle biri yok.

Görmek istediğim yer… Japonya

Mutlaka yapmak istediğim… Dalmak

Son olarak söylemek istediklerim… Yaş aldıkça ve aile büyüklerini kaybetmeye başladıkça anlıyorsunuz ki, anda kalmak ve anı yaşamak çok önemli. Sevdiklerinizle güzel anlar biriktirin.