Hesabına yatan parayı çeken zanlı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen hileyle sirkat meselesinden tutuklanan zanlı M.R.A.E. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı. Polis, zanlının 22.06.2020 tarihinde sıralarında Girne’deki Ziraat Bankası'nda çalışan bir memurun, 13.34'de bankada görevdeyken müşteri olarak gelip hesabına 1000 TL nakit para yatırmak istediğini, işlemlerini yapıp parayı hesaba yatırdığını söyledi. Polis aynı gün saat 16.30 sıralarında kasa sayımı yaptığı esnada zanlının hesabına yanlışlıkla 1000 Dolar (USD) yatırdığını tespit ettiğini anlattı. Polis, bunun üzerine zanlının internet bankacılığından hesap hareketlerinden yaptığı kontrolde; 1000 Doların tamamını TL'ye çevirerek içerisinden 6000 TL'sini hesabından çektiğinin belirlendiğini ifade etti. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, zanlının haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 6 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.