“Herkese mavi boncuk dağıtmak istiyorlar”

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili süreçte sona gelindi, Başbakan Ersin Tatar’ın dün Meclis kürsüsünde ‘İmza atmam’ açıklamasıyla ortam gerildi.

İmar planında gelinen aşamadan UBP-HP hükümetini sorumlu tutan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, sürecin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dek uzatılmak istendiğini ileri sürerek bunu ‘siyasi rant peşinde koşmak’ olarak nitelendirdi.

Gürcafer, “Hükümetin büyük ortağı (UBP), parti olarak itirazları olduğunu söyledi, üzerinden 7 ay geçti, bu sürede plan 2 kez uzatıldı. 6 -7 ay boyunca yatıp uyudular, şimdi ek süre istiyorlar. Neden ek süre isteniyor, herkese mavi boncuk dağıtabilmek için bu süreye ihtiyaç var” dedi.

Hükümetin planı yürürlüğe koymamasının gerekçesini ‘siyasi rant peşinde koşma’ olduğunu söyleyen Gürcafer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dek süreci sonuçlandırmayacaklarını dile getirdi.

“Ekonomi battı, yerlerde sürünüyoruz, bu zor günlerde bile siyasi rant peşinde koşabiliyoruz ya helal olsun bize” diyen Gürcafer, eylem planı için toplanacaklarını belirtti.

“Bu kez gelip gitmeyeceğiz”

İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu’nun birazdan (saat 12.00’de) eylem organizasyonu ile ilgili olağanüstü toplanacağını ifade eden Gürfacer, “Araçlı eylem için çalışmalarımız olacak, geçen sefer yaptığımız eylemin şiddetini arttırmak için çalışıyoruz, bu kez gelip gitmeyeceğiz” dedi.

“Helal olsun bize”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, özetle şunları ifade etti:

“Hükümetin büyük ortağı (UBP), parti olarak itirazları olduğunu söyledi. Biz de kabul ettik ki bunu önceden konuşmalıydılar. Üzerinden 7 ay geçti, bu süre 2 kez uzatıldı. Yeni bir uzatma istemiyoruz.

6 ay önceden çalışma başlasaydı, yetişemedik, ek 30 gün isteriz deselerdi saygı duyardık ama ortada bir çalışan yok, sadece tespit var.

6 ay boyunca yatıp uyudular, şimdi ek süre istiyorlar. Neden ek süre isteniyor, herkese mavi boncuk dağıtabilmek için bu süreye ihtiyaçları var.

Hem imar planı isteyenlere, hem alçak kat isteyenlere, hem kapanmak isteyenlere ‘evet haklısınız’ demek istedikleri için bu süre ihtiyaç vardır.

Seçimlerin geçmesi için zemin ve yol arayışındadırlar. Biz olaya ekonomik ve sürdürülebilirlik açsından bakıyoruz.

Ekonomi battı, yerlerde sürünüyoruz, bu zor günlerde bile siyasi rant peşinde koşabiliyoruz ya helal olsun bize.

Son haftalarda tüm taraflarla görüştüm, sorun bizim itirazlarımız sorun hükümet ortaklarıdır.

UBP ve HP orta yolu bulmalıydı. Ne isterse olsun artık açıkça söylemeli ve yapmalılar. Gizleyip ötelemek sosyal yaşama, çevreye, doğaya, ekonomiye zarar veriyor. En önemlisi devlet itibarına zarardır. Siyasete olan güven bu yüzden düşük çıkıyor.”

“En kötü plan plansızlıktan iyidir dedik ama…”

Sürecin başından bu yana yaşanan gelişmelerle ilgili de bilgi aktaran Gürcafer, şöyle devam etti:

“İşin en başından imar planını savunuyorduk, sadece bunu değil, tüm ülkenin imar planlarının hükümet önceliğine alınmalı. Çünkü bu ülke geleceğinin planlanmasıyla bağlantılıdır.

Başımıza gelenlerin tümü plansızlıktan geldi tespitimiz oldu. Ve her zaman biz müteahhitler olarak günah keçisi olduk. Biz bunun da ortadan kalması için bu imar planının bir an önce geçmesini istiyoruz. Bir diğer nokta ise ekonominin planlanabilmesi için bu planın imzalanması gerek.

Bu planın içeriğinden rahatsız olanlar oldu, değişiklik yapıldı, birleşik kurul toplandı, yani ilgili 3 belediye bölgenin iradesi olarak toplandı. Bu planı birleşik kurul onayladı. İçinde rahatsız olduğumuz noktalar olmasına rağmen saygı gösterdik ve yeter ki onaylansın dedik. Mağusa ve İskele bölgesinde kıyı şeridinde olan askeri birliklerin çıkması ve kamusal alan olarak değerlendirilmesini talep etmiştik. Olmadı. Yine de en kötü plan plansızlıktan iyidir dedik ve imzalansın diye onay verdik.

Müktesep haktan da yararlanalım dedik, işe başlayan projeler vardı ve bunlar devam etsin talep ettik, kabul gördü. Emirnamede bazı değişiklikler olmuştu. Şehir plancılar Odası bunun için ara emri aldı.

Tüm bu sorunları ortadan kaldıracak olan imarın yürürlüğe girmesiydi.”