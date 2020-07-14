Hükümetin bir süre daha emirnameyi uzatmaya çalıştığını fakat esas yapılması gerekenin ortaya irade koyup mevcut planı yayımlamak olduğunu belirten Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, net duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

“Kimse parmağının ardına saklanmamalı” diyen Aysal, sessiz kalan herkesin ‘plansız yönetimden’ yana duruş sergilediğini savundu.

Aysal, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada; “İtiraz varsa Birleşik kurul yetkisiyle yeniden gündeme gelebilir. Bölgeyi plansız bırakmak doğru bir yaklaşım değildir.

6 ay zaten kaybettik, plan bir an önce yürürlüğe girmeli. Kimse nasıl yatırım yapacağını bilmiyor, bu planın derhal yayımlanması gerek. Bunun yayımlanmasıyla ilgili ses çıkarmayan herkes, hükümet de dahil, plansız yönetim kararı almışsa çıkıp bunu bizimle paylaşsınlar. Duruşumuz nettir, herkes net duruş sergilemeli ve kamuoyuna bunu açıklamalıdır. Sessiz kalınmakla süreç işlemiyor.

Taraflar bir noktada iyi veya kötü bir noktada buluşmuştu. En kötü plan plansızlıktan iyidir diyerek artık bunu yürürlüğe koymalıyız.” dedi.