Fehime ALASYA

CTP’li gençler ‘barış ateşi’ni dün akşam Lefkoşa’da yaktı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü öncülüğünde farklı bir bölgede gerçekleştirilen Barış Ateşi etkinliği, bu kez Lefkoşa’yı aydınlattı.

Etkinliğe Kıbrıs'ın güneyinden EDON Gençlik Örgütü de katıldı.

25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşme öncesinde düzenlenen iki toplumlu etkinlik, dün akşam Kızılbaş Kilisesi, Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti.

Genel Başkan Tufan Erhürman'ın da yer aldığı buluşmaya, CTP'li bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri ve örgüt yöneticileri de katıldı.

Gençlik Merkezi Birliği Kızılbaş Kilisesi’nde organize edilen etkinlikte müzik dinletisi yer aldı. Açılış konuşmasını Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz'in yaptığı etkinlikte, EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofiyas ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmalar zaman zaman “Kıbrıs’ta barış engellenemez” sloganıyla kesildi.

“Bu yolda öncü olmaya devam edeceğiz”

İlk sözü alan Gençlik Örgütü Başkanı Doğukan Akdeniz, başta 25 Kasım’da Berlin’de düzenlenecek olan Kıbrıs zirvesi olmak üzere, her zaman federal çözüme ulaşılabilmesi için mücadele sürdüreceklerini vurgulamak için toplandıklarını ifade etti. Akdeniz, “Bu yolda öncü olmaya devam edeceğiz, Kıbrıs’ta barış engellenemez…” dedi.

Erhürman’dan liderlere ve Guterres’e mesaj…

Gecede söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında Berlin’deki görüşmelerin önemine değindi.

“Zaman zaman umutsuzluğa kapıldığımız oluyor ama nasıl bir uzun yoldan geldiğimizi hiç unutmamamız gerekir. 2003 yılında geçiş noktaları açılmadan önce gördüğüm Rum sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Dolayısıyla bundan sonra bulduğumuz diyalog şansı son derece önemli. Ardından uzun süre geçişlerde yaşanan yoğunluğun son günlerde karşılıklı arttığını görüyoruz. Tüm bunlar barış yolunda verilen mücadelesine aslında belli noktaları aştığını gösteriyor. Bunu önemsemeliyiz.

Berlin’deki görüşmeden çok büyük beklentimiz olmadığını söylüyor ama bu görüşme elbette bizim için önemli. Montana’dan sonra ilk kez Genel Sekreter iki liderle bir araya geliyor ve biz de CTP olarak bu süreçte birçok Büyükelçi, güneydeki siyasi partilerle görüştük, bu sürece katkı koymak için elimizden geleni yaptık. Elbette Berlin’den çok büyük sonuçlar beklemiyoruz ama Berlin’den 5’li görüşme kapısı aralayacak bir sonuç çıkarsa bu elbette daha ileride yapılacak çalışmalar açısından çok önemli motivasyon olacak.”

Liderlere çağrı: “Siyasi irade gösterin”

İki lidere çağrıda bulunan Erhürman, “Siyasi irade gösterin” derken, Guterres’e de çarpıda bulunarak, “Montana’dan sona ne söylediyseniz onun arkasında durun, BM Konseyi kararlarının siyasi eşitlikle ilgili kararlar başta olmak üzere tümünün arkasında kararlılıkla durun ki biz de bu süreci daha ileriye taşıyalım” dedi.

Kritik bir dönemden geçildiğini işaret eden Erhürman, gençlerin geleneksel hale getirdiği barış ateşinin öneminde değindi. Erhürman, barış için verilen mücadeleye hangi durum ve koşulda olunursa olunsun devam edileceği mesajını verdi, bu mesajın her yıl daha da güçlendiğini kaydetti.

Erhürman, “İyi ki gençlerimiz burada, bizim için son derece önemli, barış için mücadeleye devam, herkese çok teşekkür ederim.” diyerek konuşmasına son verdi.

EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofiyas: “Çözüm şansını hak ediyoruz”

25 Kasım’da gerçekleşecek olan görüşmeden çok umutlu olmadığını belirten EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofiyas, her şeye rağmen ümitli olmanın ve mücadele etmenin gerektiğine vurgu yaptı.

Hristos Hristofiyas, gecede yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “Tüm bu yıllar boyunca daha yakın ilişkiler kurmaya çalıştık. Her iki kesimin gençlik örgütleri vasıtasıyla bunu da adamızın yeniden birleşmesi ideali uğruna yapıyoruz. Adada kalıcı bir çözüme ulaşma çabası bizim içi çok asil bir görevdir. Çözüm şansını hak ediyoruz, her ne kadar da gelecek Pazartesi günkü görüşmeden umutlu olmasak da sonuna kadar ümit etmeliyiz ve savaşmalıyız. Hepimiz biliyoruz ki adanın yeniden birleşmesinin yolu iki kesimli iki toplumlu politik eşitliğine dayanan BM kararlarının da geçtiği bir federasyondur. Ki bu da tek egemen bir devlet tek uluslararası kimlikli bir yapıdır. Bu gibi etkinlikler ümidimizi devam ettirecektir. Bu etkinlik için sizleri tebrik ediyorum, bu etkinlikler adanın her iki yanında artmalı, barış için mücadeleye devam…”