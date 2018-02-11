Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kadın çalışanları, kadın hastalıklarının haritalanarak, mercek altına alınması için başlatılan çalışmaya katılarak, destek verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi, Oxford Üniversitesi Baş Araştırmacısı ve Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAA) Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz tarafından başlatılan çalışmayla ülkedeki kadın hastalıkları haritalanarak, mercek altına alınacak. Gerekli araştırmaların ardından ortaya çıkacak harita ile kadınlarda görülen hastalıklara dair daha sağlıklı tespitler yapılabilecek.

Oxford Üniversitesi liderliğinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi akademik işbirliği, British IVF hastanesi klinik işbirliği, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, sivil toplum işbirliği ile yürütülen araştırmalarda 18-55 yaş arasında bulunan 80 bin kadın hedef alındı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da ülkede yaşanan sağlık sorunlarına dair birçok tartışmanın yaşandığını ancak bu tartışmaların bilimsel veriler ışığında yapılamamasının çözüm üretme noktasında önemli bir eksiklik olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin başlattığı çalışmanın bu anlamda oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Harmancı, LTB kadın çalışanlarına konuya gösterdikleri duyarlılık ve destek için teşekkür etti.