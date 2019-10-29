"Hazırladığımız reklam ücretsiz yayınladı"

Başbakan Ersin Tatar, hazırladıkları '29 Ekim Reklam Filmi'nin Türkiye'de birçok ulusal ve yerel kanalda ücretsiz olarak yayınlandığını açıkladı.

Başbakan Tatar'ın açıklaması şöyle;

"Bir gazetemizde yer alan “Özersay "Maliye zor günlerden geçiyor" demişti, Tatar Kanal D'ye on binlerce liralık reklam verdi!” başlıklı haber tamamen gerçek dışıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıldönümünü kutlamak, Türkiye’deki kardeşlerimizin sevincine ortak olmak maksadıyla hazırladığımız video birçok ulusal ve yerel TV kanalında sırf ikili ilişiklerimizin gelişmesine katkı sağlamak için tamamen ücretsiz olarak yayınlanmıştır.

Bu konuda isteyen istediği kanala başvurup bilgi alabilir. Dolayısıyla herkesi sağduyu ve birlik yoluna davet ediyorum. Gün, kişisel menfaatler peşinde koşma günü değil, ulusal faydada , Devlet, halk menfaatlerinde birleşme, uzlaşma günüdür..."