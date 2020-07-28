Hayvancılar sokağa dökülüyor

Hayvancılar "süt paralarını alamadıkları gerekçesiyle" yarın eyleme gidiyor. 24 Temmuz tarihinde Süt Endüstrisi Kurumu önünde taleplerini dile getiren ve 28 Temmuz tarihine kadar hükümete süre tanıyan Hayvancılar Birliği, ödeme almadıklarını açıklayarak eylem kararı aldı. YENİDÜZEN’e konuşan Hayvancılar Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yarın saat 11.00’de birlikte toplanacaklarını söyledi.

“Polisle karşı karşıya gelmek istemiyoruz”

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, 24 Temmuz tarihinde kurum önüne giderek görüşme talebinde bulunduklarını ancak polis ordusu ile karşı karşıya geldiklerini anlattı. Hayvancının beş aydır bedel ödediğini, hükümete 28 Temmuz tarihine kadar süre verdiklerini ancak ödeme yapılmadığını ifade eden Naimoğulları, “Yarın sabah Hayvancılar Birliği'nde toplanıyoruz. Herhangi bir olayla polisle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Birlikte çıkacak karar doğrultusunda gideceğimiz istikamete araçsız gidilecek. Biz tepkimizi dört gün önce koymuştuk.”

FOTO: ARŞİV