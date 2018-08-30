'Hayvancı' eyleme gidiyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 5 Eylül'de eyleme gidileceğini açıkladı.Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği bugün saat 12:00’de Birlik binasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına yönetim kurulu ve çok sayıda hayvan üreticisi katıldı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları yaptığı açıklamada Tarım Bakanlığı’nın hayvancıyı batırdığını iddia etti.

Arpanın 1. 77’ye çıkarılması ve yemin fiyatının daha da artırtılması hissiyatı yaratıldığına dikkat çeken Naimoğulları, bunun bir kaos olduğunu iddia etti.

Aylardır sorunları dile getirdiklerini fakat dikkate almadığını savunan Naimoğulları, hayvancıların 5 Eylül Çarşamba günü eyleme gideceğini açıkladı.