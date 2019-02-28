Hayvan üreticileri ve yetiştiricileri ne dedi?

Devrim DEMİR-Dila ŞİMŞEK

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin üreticilere verilen desteğin yetersiz olmasını, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla dün başlattığı araçlı eylem, bugün de Ercan Havalimanı çemberinde devam ediyor. Hayvan üreticiler taleplerini YENİDÜZEN’e anlattı.

Adil Önalt “Tarım politikasının değiştirilmesini, kökten çözüm olmasını istiyoruz”

“Bir senede defalarca oturup süt ücreti konuşmak diye bir şey olmamalı. Süt parası iyileştirilip, tekrardan görüşülmeli. Günübirlik politika yapmadan, senede defalarca toplantı yapmadan bu işleri yürütmek gerekiyor. Bizler de eylem yapıyor olmaktan memnun değiliz. Kökten çözüm istiyoruz. Üreticinin kazandığı, ne kendisine, ne yetiştirdiği hayvanlara, ne de ailesine yetiyor…”

Cemal Darbaz “Sattığımız ürün bizlerin maliyetini karşılamıyor”

“Biz üreticiler, her üç ayda bir sokaklarda koşmak istemiyoruz. Süt parasında Tarım Bakanlığı’nın aldığı kararlar, üreticiyi zor durumda bırakacak türden. Devamlı değişen kurallar yerine, kalıcı ama üreticinin belini bükmeyecek politikalar geliştirilmeli. Biz burada toplanmadan önceki gece yağmur yağdı, hayvanlarımız mağdur oldu. Bizler hayvanlarımızla ilgilenmeliyken, yollara hak aramaya çıkmak zorunda kaldık. Kimse bunu yaşamak mecburiyetinde değil. Üretilen sütün gerçek fiyatı verilsin, sattığımız süt girdilerimize oranla fiyatı yükselsin. Sattığımız ürün bizlerin maliyetini karşılamıyor.”

Mustafa Emir “Tarım Bakanlığı, sütü neredeyse bedavaya vermemizi istiyor”

“Yıllardır bu işi yapıyorum, iki oğlum var, onlara da bu işi öğretiyorum. Hakkımızı aramak için burada toplandık. Tarım Bakanlığı, sütü neredeyse bedavaya vermemizi istiyor. Şahali, hayvancı için hiçbir şey yapmadı. Bizleri desteklemediği gibi, işlerimizin önünü de kapatıyorlar. Üreticiler, artık geçinemez, üretim yapamaz oldu. Bizim isteğimiz karşı gelmek değil, hakkımız olanı almaktır.”

Ertan Cılık “Bize eylemden başka yol bırakmadılar”

“Bizler, Tarım Bakanlığı’nın çalışmalarından memnun değiliz. Hayvan üretimine karşı hiçbir destek verilmediği gibi, şimdi de sütün fiyatlarını düşürmek istiyorlar. Maliyetlerimizi zaten ödeyemiyoruz. İki aydır görüşmeler yapıp derdimizi anlatmaya çalıştık. Ancak bizleri kimse ciddiye almıyor, anlaşma sağlayamıyoruz. En son çareyi ise eylemde bulduk. Kimse işini gücünü bırakıp, sokaklarda saatlerce eylem yapsın istemez. Fakat haklarımızı aramak zorundayız ve bize başka bir yol bırakmadılar.”

Okan Özefe “Ailemizi geçindiremez, maliyetlerimizi karşılayamaz olduk”

“Bizler burada hakkımızı aramak için toplandık. Ailemizi geçindiremez, maliyetlerimizi karşılayamaz olduk. Kazandığımız hiçbir şeye yetmiyor, bunun yanı sıra Bakanlık bizlere gereken yatırımı yapmıyor. Üretici elektriği, suyu, mazotu, yemi ve diğer maliyetleri mi ödesin, üretim mi yapsın, ailesini mi doyursun? Hayat pahalılığı adı altında kamuya %32 zam geldi, ancak üreticilere ne bir katkı, ne de destek verildi.”

Gökhay Dumanlı “Sattığımız süt ancak yemin maliyetini karşılıyor”

“Süt fiyatı değerinin altına düştü. Bu şartlar altında, satacağımız süt ancak yemin maliyetini karşılamış oluyor. O zaman biz neden bu işe devam edelim? Hiçbir türlü kâr elde edemiyoruz. Hepimizin geçindirmesi gereken bir ailesi, bakması gereken hayvanları var. Ancak bize uygulanan bu tavırla, ne anlaşmaya varabiliyoruz, ne de hakkımızı alabiliyoruz. Süt fiyatına çözüm istiyoruz, Tarım Bakanlığı ile görüşerek bizleri zorda bırakmayacak bir uygulama yapılmasını istiyoruz.”

Mustafa Şaban “Tarım politikasında yenilik istiyoruz”

“Tarım Bakanlığı’nın görevini yerine getirdiğini düşünmüyorum. Aylardır toplantılarla, taleplerimizi dile getiriyoruz, ancak aldığımız tek cevap ‘yapamayız’ oluyor. Aslında Bakanlık ona yapamayız değil, ‘yapmıyoruz’ demeli. Çünkü isteseler, bizleri bu durumdan kurtarabilirler. Süt fiyatını azalttıkça azalttılar. Bizler artık geçinemiyoruz. Tarım politikasında yenilik istiyoruz.”