Küresel salgın günlerinde, bir grup turiste karantina süreci boyunca ev sahipliği yapan Mağusa’daki Port View Otel haklı bir gurur yaşadı.

Oteldeki misafirlerini sağlıklı bir şekilde uğurlayan otel yönetimi, tüm toplum mesajlarını iletti: "Gülümseme bulaşıcıdır; Haydi hep birlikte bu gülümseme salgınını başlatalım"

99 misafir ve 19 personel ile Port View Otel’de geçen karantina günlerinin ardından, Ali Erdura “Ekibimi ayakta alkışlıyorum“ dedi.

“Biz turizmciyiz doğma büyüme, merkezinde insan sevgisi ile hizmete adanmış köleler de diyebilirsiniz” diyen turizmci, şu sözlerle teşekkürlerini iletti:

“Bizimle omuz omuza ailelerini riske atarak ama ilk günden bize destek veren, sevgi ve saygı dolu polis arkadaşlarımız, aynı güzellikte sabah akşam testlerimizi yapan sağlık hemşireler, doktorlar, ilaçlama yapan ekipler ve bu ülkenin güzel kalpli insanları bu öykünün gerçek kahramanları...”