Hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 69

Kıbrıs’ın güneyinde dün, aralarında market ve fırın çalışanları da bulunan 17 Coronavirüsü vakası daha saptandığı ve toplam vaka sayısının 633’e ulaştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, dün 82 yaşındaki bir kadının daha hayatını kaybettiğini ve ölüm sayısının 11’e ulaştığını yazdı; istatistiklere bakıldığında, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 69 olduğunun gözlemlendiğini kaydetti.

Haberde, Kıbrıs’ın güneyinde bugüne kadar 17 bin 923 test yapıldığı belirtildi.

Gazete, dün yetkililer tarafından bir kez daha uyarı yapıldığını ve toplumda semptom göstermeyen virüs taşıyıcıları bulunduğuna dikkat çekildiğini kaydederek, vaka sayısında azalma kaydedilmesinin kimseyi rahatlatmaması ve kimsenin sağlığını riske atmaması gerektiğinin vurgulandığını yazdı.

Yaşlı bakımevlerindeki vakalar nedeniyle endişe

Gazete, bir diğer haberinde ise, Aradip’teki yaşlı bakımevinde iki vakaya rastlanmasının endişe yarattığını ve yaşlılarla ilgilenen gözlemevinin, bu durumla ilgili tedbir alınması çağrısını yaptığını yazdı.

Habere göre kurumdan yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın güneyindeki yaşlı bakımevlerinin daha sık denetlenmesi gerektiği ve devlet mekanizmasının hemen harekete geçirilmemesi halinde, virüsün bakımevlerinde yıldırım hızıyla yayılacağı vurgulandı.

Alithia gazetesi, dün tespit edilen 17 vakanın “iyi haber” olduğunu ve vakalardaki azalmanın yüzleri güldürdüğünü; ancak uzmanların vaka sayısındaki azalmayı “iyi haber” olarak nitelendirmeyip, sevinç gösterisi yapmadıklarını yazdı.

Gazete, dün ölen 82 yaşındaki kadının, Aradip’teki yaşlı bakımevinde pozitif çıkan iki vakadan biri olduğunu kaydetti.

Coronavirüsü için dün 804 test daha yapıldığını ve bu kapsamda 17 yeni vaka tespit edildiğini belirten gazete, vakalardan 10’unun, pozitif vakaların temas ettiği kişilerin takibiyle belirlendiğini; birinin, kamu ve özel sektör çalışanları için başlatılan 20 bin tarama testi çerçevesinde saptandığını, 6’sının ise virüsü nereden kaptığının araştırıldığını yazdı.

Haberde, şu ana kadar 65 kişinin hastalığı yenerek taburcu edildiği; 8 kişinin de yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlı şekilde tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.