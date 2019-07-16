Ayşe GÜLER

Turistler, ülkeye gelişlerde hava ve deniz ulaşımına kıyasla, geçiş noktalarını tercih ediyor.

Resmi verilere göre; Ocak ila Mayıs döneminde adanın kuzeyine geçiş noktalarından 1 milyon 636 bin 402 yabancı uyruklu kişi giriş yaparken, aynı dönemde 155 bin 525 kişi ise Ercan Havaalanı ya da deniz ulaşımını kullandı.

Turistlerin, Ercan Havaalanı ya da deniz ulaşımı yerine Larnaka Havaalanı üzerinden adaya giriş yapıp, geçiş noktalarından geçerek kuzeye geldiği de görüldü.

Barikatları kullanan yabancıların sayısı, 2018 Mayıs ayına göre yüzde 52.8 artarken, hava ve deniz ulaşımı ile ülkeye giren yabancılar ise yüzde 0.7 geriledi.

Hava ve geçiş noktaları arasındaki rakamlarda neredeyse 10 kat fark olması,

uçak biletleri ve girdi maliyetlerinde yüksekliği yeniden gündeme taşıdı.

Resmi verilerde de görüldüğü gibi; özellikle geçtiğimiz yıldan itibaren başlayan dövizdeki hareketlilik, adanın kuzeyine yönelimi daha da artırdı.

GEÇİŞ NOKTALARINDAN GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPAN KİŞİ SAYISI: Kıbrıslı Rum: 886 bin 281

İngiltere: 148 bin 605

Yunanistan: 76 bin 191 kişi

İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türk: 18 bin 826 kişi

Almanya: 50 bin 367 kişi

Romanya: 55 bin 391

Amerika: 9 bin 814 kişi

Çin: 4 bin 31

Fransa: 20 bin 632

Geçiş noktalarındaki yoğunluk: Kıbrıslı Rum, İngiliz, Yunanlı…

Geçiş noktalarını kullanan yabancıların yoğunluklu olarak Kıbrıslı Rumlar, İngiliz ve Yunanlılar oluşturdu.

İlk 5 ayda barikatları 884 bin 103’ü Kıbrıslı Rum kullanarak, adanın kuzeyine geçti.

Bu dönemde İngiltere’den gelen 148 bin 605, Yunanistan’dan gelen 76 bin 191 kişi de geçiş noktalarını kullandı.

ERCAN HAVAALANI VEYA DENİZ YOLUYLA GİRİŞ ÇIKIŞ YAPAN YOLCU SAYISI: Kıbrıslı Rum: -

İngiltere: 11 bin 105

Yunanistan: 617 kişi

İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türk: 5 bin 192 kişi

Almanya: 27 bin 282 kişi

Romanya: 495

Amerika: Bin 367

Çin: 737

Fransa: 9 bin 486

Ercan ya da deniz ulaşımında Alman, İngiliz ve Fransızlar

Ercan Havaalanı ya da deniz ulaşımını kullanan turistler de Almanlar ilk sırada yer aldı. Almanları sırasıyla İngilizler ve Fransızlar takip etti.

Söz konusu dönemde 27 bin 282 Alman, 11 bin 105 İngiliz, 9 bin 486 Fransız bu yolla adaya geldi.

Turizmciler: Kuzeyde harcama yapma daha cazip

Kimi turizmci, özellikle barikatlarda kuzeye yaşanan eğilimi ‘kur turizmi’ olarak değerlendirdi, güneyde kazanıp, kuzeyde seyahat etmek veya harcama yapmanın daha cazip hale geldiğini söyledi.

Bazı turizmciler ise, tatil amacıyla adanın güneyinden kuzeyine pek fazla geçiş olmadığını belirtti.

YENİDÜZEN hem hava hem de kara trafiğinde yaşanan gelişmeleri, turizmcilerle görüştü.

KITSAB Genel Sekreteri Dimağ Çağıner, geçiş noktalarındaki yoğunluğun alışveriş ya da düzenlenen turlardan dolayı yaşandığını söyledi, tatil amaçlı giriş-çıkışların çok da tercih edilmediğini belirtti.

Polatkan Turizm yöneticilerinden Okay Polatkan, özellikle Kıbrıslı Rumların akaryakıt veya alışveriş nedeniyle kuzeye eğildiğini söyleyerek, bu durumu ‘kur turizmi’ olarak değerlendirdi.

Polatkan, hava limanlarındaki mevcut popülasyonun ise hem girdi maliyetleri hem de bilet fiyatlarındaki yükseklikten dolayı beklenen düzeyde seyretmediğini kaydetti.

Öte yandan Bakyön Turizm Direktörü Mustafa Akyön de “Güneyde kazanıp, kuzeye seyahat etmek daha cazip” diyerek, bu noktada güneyden geçenlerin kaçının Ercan’dan çıkış yaptığının bilinmediğini aktardı.

XP Travel Direktörü Zeki Ziya ise geçiş noktalarındaki yoğunluk ile hava yolu trafiğinin birbirinden farklı olduğunu dile getirdi.

Geçiş noktalarını kullanan yabancıların yoğunluklu olarak Kıbrıslı Rumlar, İngiliz ve Yunanlılar oluşturdu. Ercan Havaalanı ya da deniz ulaşımını kullanan turistlerde ise Almanlar, İngilizler ve Fransızlar yoğunlukta…

UYRUKLAR, GEÇİŞLER… HAVA/KARA KARŞILAŞTIRMASI…

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınarak, Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan istatistiki verilere göre; Ocak ila Mayıs döneminde adanın kuzeyine 1 milyon 636 bin 402 yabancı giriş yaptı.

Bunların 884 bin 103’ü Kıbrıslı Rum’du…

Kıbrıslı Rumlarda yüzde 80.2 artış

Resmi verilere göre 5 aylık geçişlerde ilk sırada Kıbrıslı Rumlar yer aldı.

2018’in Ocak-Mayıs dönemine kıyasla, bu yılın aynı dönemde geçiş noktalarından kuzeye giriş yapan Kıbrıslı Rum sayısında yüzde 80.2 artış yaşandı.

İngiltere’den gelen yabancılar: Geçiş noktalarında artış, Ercan ve deniz yolunda düşüş…

İlk 5 ayda İngiltere’den gelen yabancıların 148 bin 605’i geçiş noktalarını, 11 bin 105’i de Ercan Havaalanı ile deniz yolunu kullandı.

Resmi verilere göre; geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla İngiltere’den gelen yabancılar için geçiş noktalarını kullananlar yüzde 20.3 artarken, Ercan ile deniz yolu kullananların sayısında yüzde 15.2 düşüş yaşandı.

İngiltere’den gelen Kıbrıslı Türkler…

Aynı tarihlerde İngiltere’den gelip, barikatları kullanan Kıbrıslı Türk sayısı ise 18 bin 826 oldu.

Geçiş noktalarını kullanan kişi sayısında yüzde 16.9 artış oldu.

Hava ve deniz yoluyla gelenlerin sayısı ise yüzde 19.6 düştü. Bu dönemde 5 bin 192 kişi Ercan ya da deniz yolunu kullanarak adaya geldi.

Yunanistan’dan gelenler de hatırı sayılır yoğunlukta…

Geçiş noktalarından adanın kuzeyine geçiş noktalarından giriş yapanlarda Yunanistan’dan gelen yabancılar hatırı sayılı yoğunluğa sahip olsa da bu durum Ercan ve deniz yolu ulaşımı için geçerli olmadı.

Ocak ila Mayıs ayları arasında Yunanistan’dan gelen 76 bin 191 kişi geçiş noktalarında giriş-çıkış işlemi yaparken, Ercan ya da deniz yolunu tercih eden kişi sayısı 617 oldu.

Geçtiğimiz döneme kıyasla Yunanistan’dan gelip, geçiş noktasını kullanan kişi sayısı yüzde 60.1, Ercan ya da deniz yolunu tercih edenler yüzde 32.7 arttı.

Geçiş noktalarını kullanarak, adaya gelen Almanların sayısı arttı

Resmi verilere göre aynı dönemde Almanya’dan gelen 50 bin 367 kişi geçiş noktasını kullanırken, 27 bin 282 Alman uyruklu kişi de hava ve deniz yolunu kullanarak adaya geldi.

Ercan ya da deniz yolu ile ülkeye gelen Alman uyrukluların sayısında 2018’e göre yüzde 2.9 düşüş, geçiş noktalarını kullananlarda ise yüzde 1.3 artış yaşandı.

Amerika… Geçiş noktalarından 9 bin 814, hava veya denizden 1367…

İlk 5 ayda, Amerika’dan 9 bin 814 kişi geçiş noktalarını kullanarak, adaya geldi.

Aynı dönemde adaya hava ve deniz yoluyla Amerika’dan bin 367 kişi ulaştı.

Geçiş noktalarını kullanan Amerikalıların sayısı stabil kalırken, Ercan ya da deniz yoluyla gelenler yüzde 3.1 geriledi.

Çin’den gelenler…

İlk 5 ayda Çin’den gelen 734 kişi Ercan Havaalanı ya da deniz yoluyla adaya giriş yaptığı kayıtlara geçti. Bu dönemde 2018’e kıyasla; deniz ya da hava yoluyla ülkeye giren Çinli sayısında yüzde 3.7 gerileme yaşandı.

Ocak ila Mayıs döneminde geçiş noktalarından ise 4 bin 31 Çinli geldi, bu sayıda yüzde 37.8 artış yaşandı.

Romanya’dan 55 bin 886 kişi

Resmi kayıtlara göre ilk 5 ayda Romanya’dan gelen 55 bin 391 kişi geçiş noktalarından adanın kuzeyine geçti. Bu sayıda geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72.7 artış yaşandı.

Ercan ya da deniz yoluyla ülkeye ise yalnızca 495 Romen geldi. Yüzde 3.3 gerileme görüldü.

İLGİLİ KESİMLER NE DÜŞÜNÜYOR?

Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Genel Sekreteri Dimağ Çağıner:

Çoğunluğu tatil amaçlı değil, alışveriş ya da turlarla kuzeye geliyor

“Kurlardan dolayı, adanın kuzeyine gelen kişiler var. Bazıları alışveriş, bazıları düzenlenen turlar nedeniyle adaya giriş yapıyor.

Ama çoğunluğu tatil amaçlı gelmiyor, konaklama yapmıyor. Tabii ki aralarında turistik tesislerde konaklayanları da var. Larnaka’dan gelip, adanın kuzeyine geçen kişilerin sayısında da artış olduğunu söyleyebilirim. Ama bunların hepsi turist değil.

Yılda, Ercan Havaalanı’ndan ülkeye gelen turist sayısı ortalama 1 milyon 200 dolaylarında… Bu yıl otellerindeki doluluk oranlarında düşüş yaşanıyor. Bu durumun etkenlerinden biri de uçak bileti fiyatları…

Polatkan Turizm yöneticilerinden Okay Polatkan:

Kuzeye eğilim, kur turizmi

“Geçiş noktalarında, Kıbrıslı Rumların kuzeye yönelik eğilimi kur turizmidir.

Özellikle Euro’nun değer kaybetmesi, geçiş noktalarında bir akışa sebebiyet verdi. Bu konuda en çok petrol fiyatlarındaki kıyaslama dikkat çekti. Güneye göre, bizdeki akaryakıt fiyatları daha düşük. Bunun da büyük etkisi vardır. Kıbrıslılar, alışveriş daha sıcak bakmaya başladı.

Hava limanlarında ise mevcut popülasyon, hem girdi maliyetleri hem de bilet fiyatlarındaki yükseklikten dolayı beklenen düzeyde seyretmedi. Bu sene Ercan’dan giren turist sayısında artış bekliyorduk ancak olmadı. Rakamlar beklentinin altında kaldı, böyle de devam edecek gibi…

Yeni hükümet; özellikle uçak biletleri konusunda adım atmalıdır.

Şu anda üçüncü ülkelerden gelen turistlerle ilgili koltuk başına sübvanseye veriliyor. Bu rakam da 115-125 Euro’dur. Acentelerin en büyük sıkıntısı devletten bu ödemelerin, geriye dönük zamanında alınmaması… Bu durum, iş yapabilme kapasitesini düşüyor. Sürdürebilir iş hacmi olmuyor.”

Bakyön Turizm Direktörü Mustafa Akyön:

Güneyde kazanıp, kuzeye seyahat etmek daha cazip

“Şu an kur yükselmesinden dolayı, Kıbrıs’ın kuzeyi güneyden gelen vatandaşlara cazip geliyor. Örneğin akaryakıt istasyonlarında benzin kuyruğu oluyor. Güneyde kazanıp, kuzeye seyahat etmek ya da burada harcamak daha cazip hale geldi.

Ancak bu noktada güneyden geçenlerin kaçı Ercan’dan çıkış yapıyor, bilmiyoruz.

Aslında TL’deki değer kaybı en çok otelleri etkiledi. Çünkü birçok Kıbrıslı Rum, günü birlik otel ziyaretlerine gelmeye başladı. Döviz kuru baz alındığında, tesislerde harcadıkları rakam çok çok ucuza geliyor.

Bunun dışında örneğin İngiltere’den gelen bir kişi, 100 Sterlin’e burada 1-2 gün tatil yapabiliyor. Ancak hem bilet fiyatları hem de tur fiyatlarının değişmemesine rağmen kurlardaki yükseklik, KKTC vatandaşlarını seyahat etmemesine neden oluyor.”

XP Travel Direktörü Zeki Ziya:

Geçiş noktası ile hava yolu trafiği birbirinden farklı

“Kıbrıslı Rumların, adanın kuzeyine eğilimi, bir şeyleri kabullenmesinden kaynaklanıyor. Adanın kuzeyi ve Türkiye, güneye göre daha cazip.

Eskiden olaylara tepkisel yaklaşabiliyorlardı ancak bu azalıyor.

Aslında geçiş noktası ile hava yolu trafiği birbirinden farklıdır. Ercan’dan yılda 4.5 milyon kişi adaya geliyor. Bu rakamın, bu yıl 4 milyon civarında olması gerekiyor.”