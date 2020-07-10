Hava sıcaklığı 40 derece...

Sıcak havanın etkili olduğu bölgede hava sıcaklığının 40 dereceye çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, önümüzdeki bir haftalık sürede hava, açık az bulutlu geçecek; en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 37-40 ºC, sahillerde 32-35 º dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.