Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hava sıcaklığı 37 ºC’ye kadar çıkacak.
Hava sıcaklığı 37 ºC’ye kadar çıkacak.

Hava sıcaklığı 37 ºC’ye kadar çıkacak.

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 37 dereceye kadar çıkması, hafta sonu ise 4-5 derece düşmesi bekleniyor.

A+A-

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 37 dereceye kadar çıkması, hafta sonu ise 4-5 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, yarından itibaren bir haftalık sürede sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34 -37, sahillerde 29 - 32 derece, Cumartesi ve Pazar günleri 29 - 32, sahillerde 25 – 28 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, Cumartesi Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

Bu haber toplam 261 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler