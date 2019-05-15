Hava sıcaklığı 37 ºC’ye kadar çıkacak.

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 37 dereceye kadar çıkması, hafta sonu ise 4-5 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, yarından itibaren bir haftalık sürede sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34 -37, sahillerde 29 - 32 derece, Cumartesi ve Pazar günleri 29 - 32, sahillerde 25 – 28 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, Cumartesi Güney ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.