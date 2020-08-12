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Hava sıcaklığı 37-40 derece

Hava sıcaklığı 37-40 derece

Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının 37-40 derece dolaylarında olacağını,  zaman zaman kuvvetli rüzgâr beklendiğini belirtti.

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Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının 37-40 derece dolaylarında olacağını,  zaman zaman kuvvetli rüzgâr beklendiğini belirtti.

Dairenin 19 Ağustos’a kadar olan tahminlerine göre, hava açık ve az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37- 40 derece, sahillerde 32-35 derece dolaylarında olacak. Rüzgârın genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

 

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