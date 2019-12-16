Hava nasıl olacak?

Yüksek basınç sistemi ile serin hava kütlesinin etkisi altında kalacak ülkemizde hafta boyunca yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava yarın ve Çarşamba günü açık ve az bulutlu, sonraki günler parçalı ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı İç kesimler ve sahillerde 19 - 22 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ilk iki gün Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.