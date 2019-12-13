Hava nasıl olacak?
Meteoroloji Dairesi, hafta sonundaki hava tahmin raporunu açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi, yarın ve pazar günü de yağmur beklendiğini, önümüzdeki hafta ise havanın açık ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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