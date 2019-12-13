Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, hafta sonundaki hava tahmin raporunu açıkladı.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, yarın ve pazar günü de yağmur beklendiğini, önümüzdeki hafta ise havanın açık ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bu haber toplam 327 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler