Hava genellikle sıcak ve açık olacak

Ülkede önümüzdeki günlerde alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı hava raporuna göre, yarın ve Salı günü açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; diğer günler açık ve az bulutlu hava gözlemlenecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde 29 – 32 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.