Hava az bulutlu olacak
Hava, bir hafta boyunca genelde açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 ºC dolaylarında seyredecek.
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Hava, bir hafta boyunca genelde açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 ºC dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yağmur beklenmiyor.
Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek
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