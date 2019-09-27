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Hava az bulutlu olacak

Hava az bulutlu olacak

Hava, bir hafta boyunca genelde açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 ºC dolaylarında seyredecek.

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Hava, bir hafta boyunca genelde açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 ºC dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin  hava tahmin raporuna göre 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yağmur beklenmiyor.
  
Rüzgar Güney ve Batı yönlerden  orta kuvvette esecek

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