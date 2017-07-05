Didem MENTEŞ



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önceki akşam elektrikler kesildi, birçok sistem çöktü, hastalar sıcaktan perişan oldu.

Hastanenin soğutma sistemleri devre dışı kaldı, hastalar aşırı sıcaklarda vantilatörler ile serinlemeye çalıştı.





YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, önceki akşam elektrik akımındaki dengesizlik nedeniyle bazı cihazlarda ve klima sisteminde arızalar yaşandığını ama gerekli müdahalenin yapılarak, kısa sürede normale dönüldüğünü söyledi.

Dizdarlı: “Elektriklerden kaynaklandı”

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, önceki akşam saatlerinde yaşanan elektrik kesintisinin bazı cihazlar ve klima sisteminde arızaya neden olduğunu söyledi.

Dizdarlı, “Teknik ekiplerimiz arızayı kısa sürede giderdi ve sistem devreye girdi” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı şu bilgileri verdi:

“Akşam saatlerinde yaşanan elektrik kesintisinin hemen ardından, teknisyen arkadaşlarımız Kan Bankası’nda çalışıyorlardı. Buzluklarda arızalar olduğu için kanlar bozulmasın diye görev başındaydılar. Burayı tamir ettikten sonra diğer bölgelere de geçerek, gerekli müdahaleyi yaptılar. Klimalarla ilgili arızaların büyük bir çoğunluğu, maalesef elektrik akımındaki dengesizlikten kaynaklandı. Kimi cihazlarımız da arızalandı ve tamiratları sürüyor.”





Hastanede soğutma sistemleri devre dışı kaldı, hastalar vantilatörle serinlemeye çalıştı.

Sağlık Bakanlığı: “Elektrikler gidip geldi, sitem devre dışı kaldı”

Sağlık Bakanlığı’nın Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada ise Lefkoşa Devlet Hastanesi bölgesinde 3 Temmuz’da saat 16:30 raddelerinde Kıb-Tek kaynaklı elektrik kesintisi yaşandığı, Ayaktan Tanı Merkezi Binası VRV sisteminin, jeneratör devreye girene kadar devre dışı kaldığı belirtildi.

Teknisyenin, devreden çıkan jeneratörü devreye koyduğunu, 35 dakika sonra Göğüs Hastalıkları Servisi’nin VRV sistemlerini devreye konulduğu ve sistemin çalıştırıldığı belirtilen açıklamada, sistemin tam kapasite devreye girmesinin 40 dakika- 1 saati bulduğunu, saat 17:40 gibi VRV soğutma sistemlerinin tam kapasite devreye girdiği bildirildi. Bakanlık açıklamasında, saat 20:00 gibi elektriklerin gelmesiyle, jeneratörün devreden çıkması nedeniyle VRV sisteminin yeniden tümüyle devreden çıktığı, teknisyen müdahalesi ile 21:00’de tam kapasiteyle çalışmaya başlandığı aktarıldı.



Kliması bozulan odalardaki hastalar koridora çıkarak, dışarı takılan ayaklı klimalarla serinlemeye çalıştı