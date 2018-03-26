Haspolat’ta ‘lağım’ sokağa taştı

Haspolat’ta Zafer Caddesi üzerinde lağım suları yola taştı. Bir evin septik kuyusundan taşan lağım suları yola yayıldı, çevreye yayılan kötü kokular bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

YENİDÜZEN’e ulaşan bazı köy sakinleri, bahse konu evde çok sayıda insanın yaşaması nedeniyle kuyunun taştığını savundu.

Lağım suları nedeniyle çevreye kötü kokuların yayıldığını ve sineklerin oluştuğunu aktaran bölge sakinleri, çocukların sokakta oynayamadığından dert yandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerinin daha önce kuyuyu gelip boşalttığını ancak kuyunun yeniden taştığını söyleyen yurttaşlar, belediyenin bu soruna kesin çözüm bulmasını istedi.

Çocuklar lağım suları içerisinden geçmeye çalıştı