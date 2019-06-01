Haspolat'ta ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen 10 kişi mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa Polis Müdürülüğü’nün önceki gece gerçekleştirdiği huzuru operasyonunda Haspolat’ta kaçak olarak kaldıkları tespit edilen 10 kişi yakalandı.

Zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, zanlılar M.W., A.D., M.A.H., M.R., M.M:R., R.A., M.S.I., B.S., ve A.Ç.,’nin 31 Mayıs tarihinde düzenlenen huzur operasyonunda Haspolat’ta yakalandıklarını anlattı.

Polis, 2016 ile 2018 tarihleri kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Zanlıların ayni gün tutuklandığını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Can tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.