Haspolat kavşağında korkutan kaza

Lefkoşa- Haspolat yolu üzerinde, Haspolat kavşağı yakınlarında yayaya yol vermek isteyen 2 araç çarpıştı.

Kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı, her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanma olmaması sevindirdi.

Olay yerinden elde edilen bilgiye göre kaza; LF 285 plakalı araç sürücüsü Hasan Bulut'un yaya geçidinden geçmeye çalışan öğrencilere yol vermek için yavaşlaması, bu sırada da aynı güzergâhtan gelen Süleyman Özdemir yönetimindeki GD 146 plakalı aracın söz konusu araca arkadan çarpması sonucu yaşandı.

Kaza sonucu her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanma olmaması sevindirdi.

Fotoğraf Ayşe Güler