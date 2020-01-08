Haspolat Çemberi'nde yol trafiğe açıldı
Gün içerisinde Mağusa yönüne doğru trafiğe kapanan Haspolat çemberinde trafik akışı yeniden başladı.
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Gün içerisinde Mağusa yönüne doğru trafiğe kapanan Haspolat çemberinde trafik akışı yeniden başladı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgi şöyle:
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun, su baskını nedeniyle trafiğe kapalı olan Haspolat Çemberi ile Dağyolu çemberi arasında kalan kısmı Gazimağusa gidiş yönünde yeniden trafiğe açılmıştır. Yol çift şerit gidiş geliş olarak trafiğe açıktır.
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