Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hasar tespiti için kriz masası oluşturuldu
Hasar tespiti için kriz masası oluşturuldu

Hasar tespiti için kriz masası oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı, Lefke’de dün yaşanan doğal afetten zarar görmüş yurttaşların hasar tespiti için dilekçe doldurmaları gerektiğini duyurdu.

A+A-

İçişleri Bakanlığı, Lefke’de dün yaşanan doğal afet için kriz masası oluşturulduğunu, zarar görmüş yurttaşların hasar tespiti için dilekçe doldurmaları gerektiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinde yapılan açıklama şu şekilde:

"Lefke’de dün yaşanan dolu yağışı sonrası zarar görmüş vatandaşlarımızın hasar tespiti için İçişleri Bakanlığı tarafından çalışmalar başlatılmıştır.

Bu hususta Lefke Kaymakamlığı tarafından Yedidalga Muhtarlık ofisinde oluşturulan kriz masasına vatandaşların başvurması halinde hasar tespitleri yapılacaktır.

Vatandaşlılarımızın 11 Mayıs 2018 Cuma gününe kadar kimlik fotokopileri, tarla koçan veya kira sözleşmeleriyle beraber dilekçe formunu doldurarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Cuma gününden sonra ise başvuruların Lefke Kaymakamlığı’na yapılması önemle duyurulur."

 

 

Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Lefke'de yaralar sarılacakLefke'de yaralar sarılacakBakan Şahali, bölgede etkili olan dolu yağışından üreticilerin ciddi zarar gördüğünü söyleyerek, bakanlık olarak hasar tespit çalışmasının yapıldığını ifade etti.
Lefke ve Gemikonağı'nın zararı büyükLefke ve Gemikonağı'nın zararı büyük