Hasar tespiti için kriz masası oluşturuldu

İçişleri Bakanlığı, Lefke’de dün yaşanan doğal afet için kriz masası oluşturulduğunu, zarar görmüş yurttaşların hasar tespiti için dilekçe doldurmaları gerektiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinde yapılan açıklama şu şekilde:

"Lefke’de dün yaşanan dolu yağışı sonrası zarar görmüş vatandaşlarımızın hasar tespiti için İçişleri Bakanlığı tarafından çalışmalar başlatılmıştır.

Bu hususta Lefke Kaymakamlığı tarafından Yedidalga Muhtarlık ofisinde oluşturulan kriz masasına vatandaşların başvurması halinde hasar tespitleri yapılacaktır.

Vatandaşlılarımızın 11 Mayıs 2018 Cuma gününe kadar kimlik fotokopileri, tarla koçan veya kira sözleşmeleriyle beraber dilekçe formunu doldurarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Cuma gününden sonra ise başvuruların Lefke Kaymakamlığı’na yapılması önemle duyurulur."