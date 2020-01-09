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Hasan Güven bulundu

Hasan Güven bulundu

5 Ocak’tan beri kayıp olduğu bildirilen Hasan Güven bulundu

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Polis, 5 Ocak’tan beri kayıp olduğu bildirilen, Vadili’de sakin 39 yaşındaki Hasan Güven’in bulunduğunu açıkladı. Polisin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.    

Açıklama şu şekilde: 5 Ocak tarihinden beridir kayıp olan ve aranan Vadili'de sakin Hasan Güven dün akşam bulunmuş ve evine dönmesi sağlanmıştır.

 

 

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