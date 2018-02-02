Haritanın geri çekilmesi gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de sunduğu ve BM kasasında kapalı tutulan haritayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın talebiyle geri çektiğine ilişkin açıklaması Kıbrıs Rum basınında geniş yer bulurken, Kıbrıslı Rum yetkililerden ise “haberimiz yoktu” yönünde açıklamalar geldi.



Fileleftheros gazetesi: “Akıncı’nın Müdahalesiyle Her Şey Alt Üst – Haritayı Aralık Ayında Çekti Başkanlık Seçimlerine Üç Gün Kala Duyurdu – Akıncı Joker Rolünde – Adaylardan Birine Yardımcı Olma Niyetiyle Başkanlık Seçimlerine Müdahale” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı cephesinden dün aniden yapılan açıklamayla Kıbrıs Türk tarafının sunduğu haritanın geri çekildiğinin duyurulduğunu yazdı.

Gazete, Akıncı’nın, yaklaşık bir yıl önce Cenevre’de toprak konusunda sunduğu haritayı Aralık ayında geri çektiğini dün aniden açıkladığını savunarak, bu hareketin Kıbrıs’ın güneyindeki başkanlık seçimleri ve iç siyasete müdahale girişimi olduğu iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun dünkü açıklamasına yer veren gazete, Burcu’nun haritanın çekilmesine gerekçe olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “önerilerinin artık müzakere masasında bulunmadığını” açıklamasını gösterdiğini vurguladı.



HRİSTODULİDİS: “NİYETİ BİLİYORDUK AMA BM’DE İLERLEME OLDUĞUNDAN HABERİMİZ YOKTU”



Gazete, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun açıklamasının akabinde Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in yanıt verdiğini ve dün yaptığı açıklamada, Akıncı’nın haritayı geri çekme niyetinden haberdar olmalarına karşın BM nezdinde sürecin ilerlediğinden haberleri olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “BM’nin aracılığı sayesinde Sn. Akıncı’nın niyetine ilişkin olarak Aralık sonundan beri bilgimiz vardı ancak bu yönde bir gelişme olduğunu bilmiyorduk çünkü BM de böyle bir gelişmeye olumlu bakmıyordu” şeklinde konuştu.

Akıncı’nın, herkes tarafından bilinen ve 7 Temmuz 2017’den beridir ilgili belgelerde de kayıtlı bulunan, Anastasiadis’in Crans Montana’daki önerilerini geri çekmiş olmasını öne sürerek böyle bir açıklamada bulunma zamanlamasının kafalarda soru işaretleri oluşturduğu iddiasında bulunan Hristodulidis, Akıncı’nın, Kıbrıs’ın güneyindeki başkanlık seçimlerine çok az bir zaman kala gerçekleştirdiği bu eylemiyle ne yapmaya çalıştığı sorusunu herkesin kendisine sorması gerektiğini savundu.

Hristodulidis, “Başkanlık seçimlerine net bir müdahaledir” ifadesini kullandı.



SIDDIK: “HARİTAYI İADE ETTİK VE RUM TARAFINI BİLGİLENDİRDİK”



Gazete, BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Alim Sıddık ise dün Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamada bulunarak, haritanın Kıbrıs Türk tarafına iade edildiğini, bu konuda Kıbrıs Rum tarafının da bilgilendirildiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre Sıddık açıklamasında, Akıncı’nın talebi üzerine, 11 Ocak 2017’de Cenevre’deki müzakerelerde sunduğu haritayı iade ettiklerini belirterek BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da bu eylem konusunda Kıbrıs Rum tarafına bilgi verdiğini vurguladı.



MAVROYANNİS SIDDIK’I YALANLADI



Gazete haberinin devamında, BM Sözcüsü Sıddık’ın açıklamasının ardından Kıbrıs Rum tarafından yanıtın, Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’ten geldiğini, Mavroyannis’in Sıddık’ın açıklamalarını yalanladığını aktardı.

Habere göre Mavroyannis açıklamasında, “toprak konusundaki haritanın BM tarafından Kıbrıs Türk tarafına iade edildiğinden daha dün haberleri olduğunu” iddia etti.

Akıncı’nın haritayı geri çekme niyetine ilişkin bilginin kendilerine Aralık ayı başında geldiğini ifade eden Mavroyannis şunları söyledi:

“BM’yle konuyu görüştük ve haritanın Sn. Akıncı’ya iade edilmesine onay vermediğimizi, istemediğimizi söyledik. BM sonrasında haritayı gerçekten Sn. Akıncı’ya iade ettiğini bize söylemedi”.

Mavroyannis, bu olayın müzakere sürecine, müzakerelerin anlamına ters düştüğü görüşünü taşıdıklarını belirterek “BM bize gelerek bunu hali hazırda yaptıklarını söylemedi” şeklinde konuştu.

Mavoryannis, “Her şeyden önce bunu yapacaklarını bize söylemeliydiler” dedi.

Gazete ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’nun dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Mavroyannis’e yanıt verdiğini ve Akıncı’nın, eski BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye haritanın geçerli olmadığını söyleyerek iadesini talep ettiğini duyurduğunu da aktardı.



AKEL’DEN ELEŞTİRİ



Gazete haberinin devamında, AKEL’in dün konuya ilişkin bir açıklama yaptığını ve Anastasiadis’i “çok önemli bir gelişmeyi gizlemekle” suçladığını yazdı.

Habere göre açıklamada, BM Sözcüsü Sıddık’ın açıklamasına atıfta bulunularak izahat istenirken, Anastasiadis’in bu kadar önemli bir gelişmeyi siyasilerden ve halktan gizlediği suçlamasında bulunuldu.

Gazete, DİSİ’den de dün bir açıklama geldiğini ve Akıncı’nın, haritanın geri çekildiğini neden Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerine çok az bir süre kala açıkladığının sorgulandığını yazdı.

DİSİ’nin açıklamasında, Kıbrıs Rum seçmenlerin “Anastasiadis’in seçilmesi çabalarını zorlaştırma girişimlerinden etkilenmeyeceklerine olan inanç” da vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “ Harita İki Aydır Yok – Akıncı Aralık Ayından Beridir İadesini İstedi – Kıbrıs Türk Haritası Geçerli Değil – Harita Konusunda Seçim Öncesi Atışmaları”

Haravgi: “Anastasiadis Tamamen Güvenilmez – Toprak Konusu Da Yalanlar Ağına Düştü – Hükümet Kıbrıs Türk Tarafının Toprak Haritasını Geri Çektiğini Gizledi”.

Alithia: “Aniden Akıncı’da Oyuna Dahil Oldu – Hükümet: Seçimlere Açıkça Müdahale Çabası”.