“Hareket planını kararlaştıracağız”

Didem MENTEŞ- Fehime ALASYA



“Saatlerin geri alınma meselesi salt mesai meselesi değil hükümet tarafından alınan siyasi bir karardır. AKP’nin bir dayatmasıdır.”



KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan: Avrupa saatinin uygulanmasını istiyoruz. Bu yönde gerek sivil toplum örgütleri gerekse partilerle temasa geçerek, birlikte hareket edeceğiz Dev-İş Başkanı Hasan Felek, Avrupa saat dilimine geçilmesini istediklerini belirterek, sendikal platform eylem komitesinin toplanarak nasıl bir yol çizileceğine karar vereceğini dile getirdi. “Sendikal Platform Eylem Komitesi”nin toplantı yaparak, 27 Ekim öncesine kadar hareket planını belirleyeceğini aktaran KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bir imza kampanyası ile bunu genele yaymayı düşündüklerini dile getirdi. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise saatlerin geri alınması konusunda toplumsal bir mücadele gerektiğinin altını çizerek, “Sendikal Platform Eylem Komitesi”nin yapacağı görüşmeler sonunda son kararı vereceğini belirtti





Sendikal Platform’un “saat dayatmasını kabul etmeyeceğiz” açıklaması sonrası kamuoyunun gündemindeki soru şu: Peki ne yapacaklar?

YENİDÜZEN bu soruya yanıt aradı, sendikalar ise yol haritası ve hareket planının yapılacak toplantılar sonrasında belirleneceğini açıkladı.

Sendikal Platformu oluşturan sendikalar, siyasi partiler ve halkla birlikte hareket etmek istiyor. Sendikal Platform Eylem Komitesi’nin hareket planını belirleyecek toplantılar yapacağını aktaran sendika temsilcileri, kararın verilmesinden sonra gerekli eylemlerin yapılacağını söyledi.

Sendikalar, ‘saatler konusunun’ tüm toplumu ilgilendiren bir sorun olduğuna dikkat çekerek, sivil toplum örgütleri, odalar, siyasi partiler ve birçok kuruluşu ziyaret ederek, görüşmeler yapacaklarını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Sendikal Platformu temsilcilerinden Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Avrupa saat dilimine geçilmesi için gerekli desteğin verilmesi yönünde halka yeniden çağrı yaptı.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan:

“Örgütler ve partilerle temasa geçeceğiz, karar vereceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Ahmet Kaptan, Avrupa saatine uyumlu hareket edilmesini istediklerini vurgulayarak, bu konuda gerek sivil toplum örgütleri gerekse siyasi partilerle birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Kaptan şöyle konuştu:

“Öncelikle yıllardan beridir ülkemizde ekim aynın son cumartesini pazara bağlayan gece saatler bir saat geri çekilirdi ve bu uygulama Avrupa’ya uyumlu sürerdi. Ülkemizin coğrafi şartları göz önünde bulundurularak ayarlanırdı ki, gün ışığından daha fazla yararlanılsın. Geçtiğimiz yıl AKP’ye teslim olan UBP, saatleri uygulamadan kaldırdı. Yollarımız bozuk, yeteri kadar aydınlatılmıyor, kazalar tüm toplumu üzdü. Bu yanlış uygulamada maalesef azınlık hükümeti ders çıkarmadı, bu yıl da dayatmacı bir anlayışla, Türkiye’ye şirin gözükme adına saatlerin uygulamasını değişmedi. Sekiz ayda 4 değişik mesai belirlediler, kendilerini aşarak özel sektördeki başlangıç saatlerini de değişeceklerini söylediler. Biz Avrupa saatine göre hareket edelim istiyoruz. Bu sadece kamu çalışanlarının derdi değil, tüm ülke insanının derdidir. Ziyaret edeceğiz, toplanıp birlikte ne yapacağımıza karar vereceğiz. Randevulara başladık, basın önünde ziyarete gidip, her şeyi ulu orta konuşup kararlaştıracağız”

Dev-İş Başkanı Hasan Felek:

“Nasıl bir yol çizeceğimize toplanıp karar vereceğiz”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Hasan Felek, Avrupa saat dilimine geçilmesini istediklerini belirterek, Sendikal Platform Eylem Komitesi’nin toplanarak nasıl bir yol çizileceğine karar vereceğini dile getirdi. Felek, şunları söyledi:

“Biz bu saatleri kabul etmeyeceğiz dedik, uymamak sivil itaatsizliğe girer… Bu yapılanlar her açıdan yanlış ve mantıksız bir uygulamadır, bunun değişmesini istiyoruz. İçinde yaşadığımız ülke şartlarında güneş ışığından faydalanabilmemiz için normal şartlara yani Avrupa saat dilimine geçilmesini istiyoruz. Normal saat üzerine geçilmesiyle güneş ışığından daha fazla yararlanabileceğiz, insanlar gece karanlığında kalkıp işe ve okula gitmeyecek. Yani bize akıl, vicdan ve bilim diyor ki yaz mesai saatlerini bitirilip düzene girilmesi gerekiyor. Mesai saatleriyle oynamak yerine, saat düzenini normal hale getirmeliyiz. Dünyadaki ve Avrupa’daki uygulamaya geçmek istiyoruz. Komite yeniden toplanıp, nasıl bir yol çizeceğimizi, neler yapacağımızı belirleyeceğiz. Komite bir program neticesinde yol izleyip ne yapacağımızı belirleyeceğiz. Şu an net bir planımız yok, netleşecek”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Bir imza kampanyası düşünüyoruz”

Sendikal Platform Eylem Komitesi’nin toplantı yaparak, 27 Ekim öncesine kadar hareket planını belirleyeceğini belirten KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, spesifik olarak bir imza kampanyası yürüterek, bunu genele yaymayı düşündüklerini dile getirdi.

Selma Eylem, şunları aktardı:

“Sendikal Platform’daki örgütlerin oluşturacağı birer temsilciyle bir komite oluşturuyoruz. Bu komite hareket planını, eylem planını belirlemek üzere oluşturulacak. Spesifik olarak bir imza kampanyası düşünüyoruz. Tüm kesimlere yani siyasi parti, sivil toplum örgütleri, odalara, birliklere imza kampanyası önerisiyle gidip, bunu yaygınlaştırarak, toplumsal bir talebe dönüştürme hedefi vardır. 27 Ekim’e kadar Avrupa saatine uyum yönünde yapacağımız eylemleri komitede planlayacağız. KTOEÖS olarak, eğitim bakanlığıyla yıllardır uyguladığımız ve bakanlığın web sayfasında yayınladığı çalışma saatlerimiz bellidir. 7:55- 13:05-ö.s 14:00-16:00 saatlerine devam edeceğiz. Bizim için farklı bir uygulama geçerli değil. Sayın Denktaş çağırdığı zaman 27 Ekim itibariyle saatleri 8:00- 13:30 şeklinde bir öneri yapmıştı, sendika olarak kabul etmedik ve toplantıyı terk etmiştik. Dolayısıyla bizim istişareyle belirlenmiş ve yıllardır uyguladığımız çalışma saatlerimiz vardır, bu saate göre hareket edeceğiz. Sendikal Platformun temel talebi, saatlerin geri alınıp, yaz saati uygulamasına son verilmesi ve kış saatine geçilmesidir. Bu sorun sadece kamu çalışanlarının sorunu değildir, bu toplumsal bir sorundur. Dolayısıyla toplumun tüm kesimlerine göre bu ayarlamayı yapamayacağınıza göre elbette bunun sonunda mağdur olan kesimler çıkacaktır. ‘Ama kamunun saatlerini düzelttim de tamamdır’ şeklinde bir algı yanlıştır, tüm toplumu ilgilendiren bir sorundur”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil:

“Eylem komitesi saptamalar yapacak, nihai şekil verilerek yola çıkılacak”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, saatlerin geri alınması konusunda toplumsal bir mücadele gerektiğinin altını çizerek, sendikal platform eylem komitesinin Pazartesine kadar belli saptamalar yapılarak, bunlara nihai şekil verilerek hareket edileceğini açıkladı.

Elcil şunları söyledi:

“Geçen sene sendikalar çok ciddi bir direniş gösterdi. O süreç içerisinde şunu gördük; toplum eğer bu mücadeleye katılmıyorsa, başarı şansı yoktur. Oysa saatler meselesi mesai meselesiyle örtüştürülemez. Bu iş sadece öğretmenin veya memurun işe başlayıp, bitiş saati değildir. Saatlerin geri alınma meselesi hükümet tarafından alınan siyasi bir karardır. AKP’nin bir dayatmasıdır. Bu kararın kabul edilmesinin iki nedeni var. Birincisi buradaki Hükümet, Türkiye’ye yağcılık, yalakalık yapmak için bu işe evet diyor. İkincisi ise Türkiye adayı fiziki olarak böldü, asker ve arada bir sınır var. Zaman düzenlemesiyle de adayı bölmek istiyor. Türkiye, dünyaya ‘burası benimdir’ diye mesaj vermek istiyor. Esas karşı çıkılması gereken sebep bu olmalıdır. Yoksa memurun ve öğretmenin çalışma saati değildir. Bir defa sendikaların toplum desteğini arkasına alması lazımdır. Sadece sendikaların eylem yapması bu kararın değişmesi için yeterli değil. Kahvelerde ve evlerde şikayet etmek de yetmiyor. Biz bunun toplu bir direnişe dönüşmesi için çaba göstereceğiz. Toplumu buna ortak etmeye çalışacağız. Bu nedenle sendikal platform olarak toplantı yapacağız. Oluşturulan eylem komitesi, belli saptamalar yapacak ve Pazartesi (bugün) de bunlara nihai şekli verilerek yola çıkılacak. Burada siyasi partilerin de sürece dahil olması gerekiyor. Bu süreçten kopuk olmalarını doğru görmüyoruz. KTÖS olarak bugüne kadar Hükümetten, saatler bu olacak diye resmi bir davet almadık. Yapılan istişarede giriş saati 8:00- 12:40- ö.s 14:00- 16:15’de çıkıyoruz. Biz mesai saatleriyle ilgili veya öğretmenin çalışma saatleriyle ilgili resmi bir toplantı, farklı bir davet almadık ve farklı bir istişare yapmadık. Avrupa saatine göre hareket edilecek”