Harabe bir evde yakalandı...

Paşaköy’de 2017 yılı Ocak ayında bir markete girerek sigara ve içki sirkat eden ve olay gününden itibaren aranan şahıs olarak ilan edilen Ö.Y, 3 ay sonra Paşaköy’de bulunan harabe bir evin içinde tespit edilerek tutuklandı. “Dükkan açma” ve “Sirkat” suçlamalarıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ö.Y aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Zanlı kamera görüntülerinden tespit edildi...

Meselenin tahkikat memuru Enis Özdemir, zanlı Ö.Y’nin 31 Ocak 2017 tarihinde Paşaköy’de Hakkı Özer’e ait marketin kilitli penceresini hasara uğratmadan açarak içeriye girdiğini ve içeriden 7 karton muhtelif markalarda sigara, 6 şişe rakı ve 1 şişe viski sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini belirten Özdemir, aranan şahıs olarak ilan edilen zanlının ihbar üzerine 19 Nisan tarihinde Paşaköy’de bulunan harabe bir evde tespit edildiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Özdemir, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Ö.Y’nin tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.