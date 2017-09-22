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HAMTİKÖY’DE LAĞIM SULARI

HAMTİKÖY’DE LAĞIM SULARI

Hamitköy’de ana cadde üzerinde lağım suları yola taştı, öğrenciler sulara basarak okullarına yürüdü.

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Hamitköy’de ana cadde üzerinde lağım suları yola taştı, öğrenciler sulara basarak okullarına yürüdü.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na yürüyerek giden öğrenciler, aileleriyle birlikte lağım suları üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.

Yol üzerindeki bir kaldırımdan sızan lağım suları cadde boyunca yayılırken, çevrede oturan vatandaşlar, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ilgisizliğine isyan etti.

 

 

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FOTOĞRAFLAR: Arif Arif

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