Hamitköy'de PATLAMA: 5 YARALI

Polis açıkladı: PATLAMA, 5 YARALI!

Polis Basın Subaylığı, bugün saat 17:00 sıralarında Hamitköy'ün batı kısmında bulunan atış alanı civarında bir şirket tarafından asfaltlama çalışması yapıldığı sırada henüz tespit edilemeyen bir patlama sonucu beş işçi yaralandığını açıkladı.

Olayda yaralanan işçiler Yakın Doğu Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

"YARALILARDAN BİRİNİN ELİ KOPTU, TÜMÜNÜN PARÇALI YARALARI VAR"

Yaralıların kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi’nin Başhekimi Dr. Sevim Erkmen YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada: "5 yaralıdan birinin sağ bileğinden itibaren eli yok. Yaralıların tümünün patlamaya bağlı ciddi parçalı yaraları var. Şu anda acil yardımları yapılıyor. Filmleri, emar ve tomografileri çekilip detaylı durumlarına bakılacak."

Hamitköy'deki atış alanı yakınlarında meydana gelen olayda 5 işçi yaralandı. Henüz resmi kaynakların doğrulamadığı iddialara göre “devam eden yol çalışması sırasında işçilerin çalıştığı esnada bölgede daha önce bırakıldığı düşünülen bir mühimmat infilak etti." Polis bu bilgiyi henüz doğrulamadı. Olayda 5 işçi yaralanırken ambulansla YDÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.