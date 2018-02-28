Hamitköy Atatürk Caddesi’nde asfalt çalışması başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Hamitköy’de bugün başlanan asfaltlama çalışmaları nedeni ile Atatürk Caddesi’nde yol kısmi olarak trafiğe kapatıldı.

LTB’den yapılan açıklamada, bir hafta sürmesi planlanan çalışmalar süresince bu güzergâhı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.