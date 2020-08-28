Hamile kadının ayağı kırıldı

Lefke’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında arabanın çarptığı 6 aylık hamile Crıstına Zeybek’in sağ ayağı kırıldı, karnındaki ikiz çocuklarından biri öldü. Polis, Zeybek’in karnındaki bebeğin 3-4 günlük ölü olduğu, bebeğin ölümünün kazaya bağlı olmadığını açıkladı.

Lefke’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında arabanın çarptığı 6 aylık hamile Crıstına Zeybek’in sağ ayağı kırıldı, karnındaki ikiz çocuklarından biri öldü. Polis, kazanın ardından yaptığı ikinci açıklamada Zeybek’in karnındaki bebeğin 3-4 günlük ölü olduğu, bebeğin ölümünün kazaya bağlı olmadığını açıkladı.

Yapılan kapsamlı doktor muayenesinde hamile kadının karnındaki bebeklerden birinin kaza öncesinde 3-4 günlük ölü olduğu, bebeğin ölümünün kazaya bağlı olmadığı belirtildi.

Polis, yaptığı ilk açıklamada, 23 yaşındaki Gözde COŞAN’ın aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu bankete çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkıp kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Gemikonağında sakin Crıstına ZEYBEK’e (K-31) çarptığını belirtmişti.

Açıklamada, şunlar ifade edilmişti:

“28.08.2020 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde Gözde COŞAN (K-23), yönetimindeki LM 386 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu bankete çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkıp kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Gemikonağında sakin Crıstına ZEYBEK’e (K-31) çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Crıstına ZEYBEK ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından, yine ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Burada yapılan muayenesinde 6 aylık hamile olan Crıstına ZEYBEK’in karnındaki ikiz çocuklarından birinin ölü olduğu, kendisinin de sağ ayağının kırık olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Gözde COŞAN ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”

Fotoğraf: BRTK