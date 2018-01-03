Haluk Levent’le Yılbaşı Coşkusu

Yaklaşık 2 yıldır Kıbrıs sahnelerinden uzak kalan ünlü sanatçı Haluk Levent yılbaşı akşamı çıktığı Grand Pasha Otel sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Dillerden düşmeyen ‘Yollarda Bulurum Seni’ şarkısıyla geceye başlayan Haluk Levent ünlü müzisyenlerden kurulu orkestrasıyla Anadolu Rock dan Jaz müziğine kadar güzel örneklerle salonu dolduran 800 dolayında konuğa adeta oturma yasağı uyguladı.

Bir ara sahnesini gitarist kardeşi Berkant Acil’le de paylaşan ünlü rockcu yu dinlemeye gelenler arasında sunucu Mesut Yar ve ailesi de vardı.