“Halkın bölünmesine izin vermeyeceğiz”

20:15

Erhürman, alkışlar eşliğinde basın karşısına çıktı.

Seçim sonuçlarının yavaş yavaş netleşmeye başlamasının ardından ilk açıklama CTP adayı Tufan Erhürman’dan geldi, “Bu dönemde halkın bölünmesine, parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Erhürman muhtemelen yarından sonra parti meclisinin toplanarak, seçim sonuçlarının değerlendireceklerini kaydetti.

Erhürman'ın açıklaması özetle şöyle: “Seçimin sonucu aşağı yukarı belli oldu, ikinci tura çıkan iki aday belli oldu. Kıbrıs Türk halk iradesini ortaya koydu. Saygı duyuyoruz. CTP, önümüzdeki 5 yıllık sürecin zorlu bir süreç olduğunun farkındadır. İçerde ve dışarda sorunlar vardır. Bu dönemde halkın bölünmesine parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. CTP kurumları olan, 50 yıllık kurumsal bir partidir, muhtemelen yarından sonra parti meclisimiz toplanacak, seçimin sonucunu değerlendirecek. Bu akşamın galibi olan adayları tebrik ederiz. CTP, halkın önünün kapatılmasına, halkın bölünüp parçalanmasına izin vermeyeceğiz ”

Erhürman: “Halkın bölünüp parçalanmasına izin vermeyeceğiz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyadan da açıklama yaparak “Halkımızı bütünleştirme çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. Erhürman “Sonuçlar Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Hangi konumda olursak olalım, içeride ve dışarıda karşı karşıya olduğumuz büyük sorunlarla halkımız için, halkımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Halkımızı bütünleştirme çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Herkese çok teşekkürler, çok sevgiler...” dedi.

20:00

CTP Genel Merkezi'nde sessiz bir bekleyiş hakim.

YSK sonuçlarına göre Tufan Erhürman üçüncü sırada.

Parti Örgüt Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy ile CTP Eski Başkanlarından, Başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu, bazı Milletvekilleri de parti genel merkezine geldi.

Parti Meclis üyelerinden bazıları ve MYK Üyeleri de burada...

Erhürman'ın ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

18:00

Partililer binaya gelmeye başlarken, Tufan Erhürman ve parti Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın'ın da burada olduğu ve sonuçları genel merkezde izleyeceği belirtildi.

Binada basına ayrılan dev ekranlardan sayım takip edililiyor.