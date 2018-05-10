Halk Evi, Süper Lig aşkına: 4-1
Girne Halk Evi, Dumlupınar’ı mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı
STAT: Esat Erdoğmuş Stadı
HAKEMLER: Kerem Eran, Ahmet Özkurtuluş, Mehmet Tarım
GİRNE HE: Atos Chrysostomou, Batuhan Keres (Dk.67 Mahmut), Deniz Kurtay, Talip Kasımoğlu, Ozan Aygün, Serkan İpek, Yankı Aktül (Dk.25 Hüseyin Aydıngönül), İbrahim Sazin, Dalyan Ener, Şenol Hızlıoğlu, Mehmet Gül
DUMLUPINAR: Onurhan Yalçın, Mert Yücetürk, Mustafa Sakallı, Ali Ö. Çelik, Berke Zorba, Charalampos Loizou, Yıldıray Fenercioğlu, Can Özbilen, Hasan Mani (Dk.80 Mert), Mehmet Fuat (Dk.67 Emre), Mustafa Çelik (Dk.57 Eser)
GOLLER: Dk.88 Mehmet Gül Dk.52, Dk.90+2 ve 90+6 Şenol Hızlıoğlu (GHE), Dk.90 Yıldıray (Dumlupınar)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.75 Hüseyin Aydıngönül (GHE), Dk.85 Onurhan Yalçın (Dumlupınar)
K-Pet Birinci Lig Play-off ilk maçında Girne Halk Evi ile Dumlupınar bir araya geldi. Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Girne Halk Evi 4-1 kazandı. Şenol’un yıldızlaştığı karşılaşmadan 36 puanı çıkarmayı başaran Girne Halk Evi, Cumartesi günü Hamitköy maçını kazanması halinde Süper Lig’e yükselmiş olacak.
Fotoğraf: Burhan GÜRKAN