Halil Atakan yaşamını kaybetti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve ülke futboluna önemli katkılarda bulunan Halil Atakan yaşamını yitirdi. Eski hentbol hakemi ve maraton koşucusu Osman Atakan ile KTFF MHK EPAK Başkanı Derviş Atakan’ın babası olan Halil Atakan dün Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. KTFF Atakan’ın vefatı ile ilgili yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) kurulduğu günden itibaren büyük emekler veren Halil Atakan'ın vefatını derin bir üzüntü ve hüzünle öğrenmiş bulunmaktayız. Federasyonumuzun gelişiminde ve büyümesinde geçmişte yaptığı hizmetlerle katkılarda bulunan Halil Atakan'ın başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.”