Haldun Oktay GHE yolunda

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Girne Halk Evi, teknik direktörlük konusunda Haldun Oktay ile görüştü.

Mustafa Özarabacı'nın görevinden ayrılmasından sonra teknik adam arayışlarını hızlandıran Girne Halk Evi, Haldun Oktay'a teklif götürdü. Oktay gelişmeleri doğrularken, tarafların bugün bir araya gelerek şartları değerlendireceği, anlaşmanın olup olmayacağının bu görüşme sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

Oktay geride bıraktığımız sezon Lefke ve Doğancı'da görev yapmıştı.